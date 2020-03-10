Выздоровление от коронавируса длится 6 недель, – ВООЗ
Для полного выздоровления от болезни Covid-19, вызванной новым китайским коронавирусом SARS-CoV-2, может потребоваться несколько недель. Однако если в инфицированных есть сопутствующие тяжелые болезни, то для полного восстановления могут потребоваться месяцы.
Об этом сказал на брифинге в понедельник, 9 марта, представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, пишут в CNN.
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Сколько времени нужно на выздоровление
Райан, занимающий пост исполнительного директора программ по чрезвычайным ситуациям ВООЗ, убежден, что речь идет о 6 неделях.
Для выздоровления от этого заболевания нужно где-то до 6 недель. Хотя людям, страдающим тяжелыми болезнями, могут потребоваться месяцы, чтобы восстановиться,
– пояснил он.
Как определяют, что пациент выздоровел
Для того, чтобы определить, выздоровел ли человек от коронавируса, нужно:
- Убедиться, что человек не проявляет симптомов.
- Получить два подряд негативных результата тестов на вирус, отдаленных хотя бы на день друг от друга.
Райан, к слову, уточнил, что не во всех странах придерживаются исключительно этих требований. Кое-где выздоровления имеет и другие критерии.
Важно! Не существует препаратов для лечения коронавируса. Однако инфицированные могут выздороветь самостоятельно, если за ними правильно ухаживать и лечить симптомы.
Коронавирус SARS-CoV-2 и болезнь Covid-19: что происходит в мире
- По состоянию на начало 10 марта количество больных китайским коронавирусом возросло до 111 тысяч человек, более 3800 – умерли. Также заявляют о выздоровлении более 60 тысяч человек.
- Больные коронавирусом есть в более чем 100 странах мира. В ЕС случаи заражения есть уже во всех странах. Наиболее сильно страдает Италия – там 463 человека умерли от коронавируса, а количество зараженных уже больше 9000.
- Сложная ситуация и в Иране: в стране только официально сообщили о 43 погибших за минувшие сутки, а всего жертв вируса якобы 237. В соцсетях местные пишут, что реальные цифры намного выше.
- Китай и США заявили о том, что работают над созданием вакцины от коронавируса.
- Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. В Черновцах больным оказался человек, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Его состояние, как говорят врачи, удовлетворительное, течение болезни – легкое.
Мифы и правда о китайском коронавирусе / Инфографика 24 канала