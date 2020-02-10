Взрослый рак возможно диагностировать еще в детстве

Ученые обнаружили, что опухоли производят хорошо заметные сигналы за десятки лет до развития рака. Итак, взрослый рак можно распознать в детском возрасте.

Исследователи обнаружили, что генетические мутации, питающие рост опухолей, можно зафиксировать еще в детском возрасте пациента. Итак, в будущем детей можно проводить через ДНК-анализ ради поиска специфических мутаций, что поможет предотвратить развитие тяжелых болезней, пишет The Daily Mail.

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Как диагностируют рак по ДНК?

Собственно, анализ ДНК ребенка можно сделать и в наши дни, но это дорого, если эксперты не знают, что искать. Поэтому нельзя сделать его обязательным для всех. В настоящее время подобные анализы проводят для поиска специфических мутаций, если есть данные, что они могут появиться (например, из-за родителей).



ДНК-тесты помогут диагностировать рак / Фото: unsplash.com

Исследование показало, что при опухолях яичников генетические изменения происходят рано – иногда за 50 лет до возникновения рака. Саму эту опухоль называют "тихой убийцей", поскольку в последней стадии она себя не проявляет. Ну а когда появляются такие симптомы, как потеря аппетита и вздутие, женщины долго принимают их за проблемы с пищеварением, а правильный диагноз ставят совсем поздно.

Ученые лондонского Francis Crick Institute разработали первый атлас генетических мутаций по всему спектру типов рака. Уже известно, какие мутации в генах могут за годы и десятилетия до развития болезни вызвать более 30 различных опухолей. Теперь необходимо создать доступный по цене универсальный генетический тест, позволяющий своевременно получать эту информацию

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