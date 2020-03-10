Wizz Air и Ryanair отменили все рейсы в Италию

Лоукостеры Wizz Air и Ryanair временно остановили рейсы в Италию из-за вспышки коронавируса. Wizz Air также приостановил полеты и в Израиль.

О прекращении рейсов сообщил Bussines Traveller.

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Приостановка рейсов Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air не будет летать в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль – с 12 до 23 марта. Такое решение связано с общегосударственным карантином, объявленным вчера итальянским правительством, и введением 14-дневного карантинного периода для всех пассажиров, прибывающих в Израиль.

Прекращение рейсов Ryanair

Авиакомпания Ryanair также временно прекратила все внутренние и международные рейсы "с" и "в" Италию из-за вспышки коронавируса.

С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы

С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы.

Пассажирам предложили несколько вариантов:

полный возврат средств;

бесплатный перелет более ранним рейсом до 13 марта;

кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Что известно о коронавирусе в Италии?

Италия больше всех в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии страна находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.

Накануне Италия стала первой страной в мире, которая ввела из-за коронавируса ограничения на территории всей страны. Передвигаться внутри Италии можно будет только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Также будет действовать запрет на публичные собрания.

Общее количество больных в Италии более 9 тысяч человек, из них 463 человека умерли. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю территорию.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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