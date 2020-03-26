WOG бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина

Сеть АЗК "WOG" присоединилась к инициативе Минздрава и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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В ведомстве отметили, что продолжают объединять представителей бизнеса, волонтерских организаций в кампании противодействия распространению коронавирусной болезни и помощи медикам, которые сейчас спасают жизни украинцев.

Итак, горючим обеспечат медиков Волыни.

В поддержку Минздрава компания WOG обеспечивает горючим медиков Волынской области, чтобы они смогли осуществить во время карантина 20 тысяч дополнительных выездов. Компания предоставляет горючее для бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медицинских учреждений Волыни,

– говорится в сообщении.

Минздрав призывает другие отечественные социально ответственные бизнесы присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.

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