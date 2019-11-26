Можно ли вылечить ангину дома

Ангина (острый тонзиллит) – это опасное заболевание, и оно требует тщательного и качественного лечения. Существует много народных средств, которые имеют сомнительную эффективность, которые врачи не рекомендуют применять.

Во время ангины у человека происходит воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего небных миндалин, повышение температуры тела, отек миндалин, наличие налета, болевые ощущения при глотании, в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказалаа семейный врач Дина Крылова.

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Следует понимать, что при лечении ангины необходимо обеспечить больному постельный режим и максимально ограничить физические нагрузки.

Народные методы лечения ангины

Существуют такие методы народной медицины для лечения ангины: медом, свеклой, чесноком, луком, компрессами и другие. Хотя эти продукты имеют незначительный антибактериальный эффект, но при таком серьезном заболевании, они неэффективны.

Семейный врач Дина Крылова "Все эти методы все равно не помогут (кроме меда, он имеет незначительный лечебный эффект). Ангина – это бактериальная инфекция, которая требует антибиотикотерапии. Без приема антибиотика возникают осложнения на сердце, почки, суставы вследствии В-гемолитического стрептококка, который и вызывает ангину. Народные методы могут помочь только в сочетании с антибиотикотерапией и симптоматическими препаратами (спреи для горла, пастилки для рассасывания)".

Другие ошибки при лечении ангины

Идти на работу/учебу; Прекращать пить антибиотики, как только самочувствие улучшилось; Обвязывать горло шерстяным шарфом; Постоянно пить клюквенный морс; Пытаться снять налет в горле с помощью ложки; Лечить ангину только полосканиями.

Подчеркиваем, что самолечение опасно для вашего здоровья. Поэтому перед употреблением любых препаратов проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже провели необходимые консультации, приобрести лекарства по выгодным ценам можно в этих аптеках: здесь и здесь.

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