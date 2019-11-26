Можно ли вылечить ангину дома
Ангина (острый тонзиллит) – это опасное заболевание, и оно требует тщательного и качественного лечения. Существует много народных средств, которые имеют сомнительную эффективность, которые врачи не рекомендуют применять.
Во время ангины у человека происходит воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего небных миндалин, повышение температуры тела, отек миндалин, наличие налета, болевые ощущения при глотании, в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказалаа семейный врач Дина Крылова.
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Следует понимать, что при лечении ангины необходимо обеспечить больному постельный режим и максимально ограничить физические нагрузки.
Народные методы лечения ангины
Существуют такие методы народной медицины для лечения ангины: медом, свеклой, чесноком, луком, компрессами и другие. Хотя эти продукты имеют незначительный антибактериальный эффект, но при таком серьезном заболевании, они неэффективны.
Другие ошибки при лечении ангины
- Идти на работу/учебу;
- Прекращать пить антибиотики, как только самочувствие улучшилось;
- Обвязывать горло шерстяным шарфом;
- Постоянно пить клюквенный морс;
- Пытаться снять налет в горле с помощью ложки;
- Лечить ангину только полосканиями.
Подчеркиваем, что самолечение опасно для вашего здоровья. Поэтому перед употреблением любых препаратов проконсультируйтесь с врачом. Если вы уже провели необходимые консультации, приобрести лекарства по выгодным ценам можно в этих аптеках: здесь и здесь.
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