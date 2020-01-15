Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы

Летать боятся многие люди, однако аэрофобия – не обычный страх. Как и все фобии – он преувеличен, иррационален и неконтролируем. Чаще всего он возникает в результате стрессовых ситуаций, пережитых в детстве, или тяжелых травм. Но особенно обостряется после авиакатастроф.

У многих людей так может произойти после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, в которой погибли 176 человек. Здоровье 24 обратилось к практическому психологу, психотерапевту Елене Гулик, чтобы узнать, как уменьшить страх перед полетами, и что делать, если произошла паническая атака.

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У кого возникает аэрофобия?

Аэрофобия может быть как самостоятельной фобией, так и следствием других фобий - клаустрофобии (страха замкнутого пространства) и акрофобии (страха высоты).

Люди, не имеющие аэрофобии, как правило, относятся к полетам спокойно. И даже после масштабных катастроф не меняют своего отношения к перелетам. Они руководствуются логикой, понимают, что аварии происходят на любом виде транспорта, однако это не мешает им пользоваться перелетами в дальнейшем.

Совсем иначе обстоят дела у людей, страдающих от панических атак. Обычно продолжительность такого приступа мала, всего несколько минут, однако они очень болезненные, симптомы проявляются достаточно остро.

Паническая атака – симптомы одышка;

учащенное судорожное дыхание;

дрожание;

чувство сжимания в груди

головокружение, тошнота;

страх смерти.

Как бороться с аэрофобией?

Как правило, эти симптомы – лишь "верхушка айсберга" в сравнении с уже присутствующим у человека неврозом. Поэтому дальнейшие рекомендации подойдут больше для людей, которые уже имеют такую проблему. Однако, и для людей, которые впервые столкнулись с такой проблемой, они также будут полезными.

Такие состояния, как панические атаки могут возникать в полном отрыве от конкретной стрессовой ситуации (в этом случае, перелета). Поэтому нужно работать с этой проблемой заранее, а именно, учиться управлять своим эмоциональным состоянием, критически относится к панической атаке, к мыслям, которые ее вызывают, а не непосредственно перед перелетом.



К перелету нужно готовиться заранее \ unsplash.com

В идеале – это работа с психологом или психотерапевтом. В отдельных ситуациях, при недостатке времени и необходимости срочно лететь, нужно обратиться к врачу-психиатру. Он выпишет препарат, который поможет спокойнее перенести. От перелета лучше отказаться только при острых состояниях, которые нельзя облегчить медицинскими препаратами.

А теперь о "скорой помощи" во время припадка. Среди методов самостоятельной борьбы с паническими атаками высокую эффективность показали следующие:

Отвлечено внимания

В момент возникновения панической атаки можно отвлечь себя разными способами:

посмотреть комедию (в самолет можно заранее записать себе в телефон или другой гаджет);

почитать книгу;

поговорить с человеком, сидящим рядом;

механическим воздействием на кожу – ущипнуть себя, приложить что-то холодное к вискам, запястья, живота.

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Дыхательные упражнения

Вдыхать и выдыхать, сосредоточившись на количестве сердечных сокращений, например: 5 ударов сердца вдох, 5 ударов – выдох. Количество ударов для вдоха и выдоха зависит от частоты сердечных сокращений. Другими словами, чем чаще бьется сердце, тем больше ударов нужно для вдоха и выдоха. Если сердцебиение несильное, можно сократить до 3 ударов на вдох, 3 на выдох.

Метод "бумажного пакета"

Это самый известный метод остановки панической атаки. Почувствовав приближение паники, бумажный пакет необходимо прижать к лицу. Необходимо дышать в него, пока паника не отступит (она проходит путем восстановления газового баланса в крови).

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