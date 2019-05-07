Як правильно ходити в туалет

Для гастроэнтерологов то, как человек ходит в туалет и как часто, является весомым фактором наличия или отсутствия желудочно-кишечных заболеваний, в частности, рака.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Пазенко отмечает, что норма испражнений в день – не меньше 3 раз.

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Обычные туалеты являются не такими безопасными, чем напольные туалеты.

Это исследовали ученые из Стэнфордского Университета. Они доказали, что положение "присев" является наиболее функциональным, способствует лучшему опорожнению кишечника, профилактики развитие запоров, геморроя, рака прямой кишки, и тому подобного.

Дело в том, что на современных унитазах человек сидит под углом 90 градусов. В этом положении мышцы таза сдавливают прямую кишку и не дают опорожнить кишечник.

В положении "присев" (под углом в 35 градусов) мышцы таза расслаблены, движению каловых масс ничего не мешает.



Как правильно ходить в туалет

Что делать, чтобы уберечься от болезней

Ученые предлагают на период дефекации ставить стульчик под ноги. Этот простой способ является хорошей профилактикой заболеваний толстой и прямой кишки.

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