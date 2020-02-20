Как происходит эвакуация украинцев из Уханя: онлайн-трансляция
Онлайн-трансляция завершения эвакуации украинцев и иностранцев, прилетевших в Украину из китайского Уханя спецрейсом авиакомпании SkyUp.
Без учета персонала, на самолете находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
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Онлайн-трансляция прибытия эвакуированных из Китая
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