Как происходит эвакуация украинцев из Уханя: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция завершения эвакуации украинцев и иностранцев, прилетевших в Украину из китайского Уханя спецрейсом авиакомпании SkyUp.

Без учета персонала, на самолете находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Актуально: Эвакуация украинцев из Китая: самолет приземлился в Борисполе на дозаправку

Онлайн-трансляция прибытия эвакуированных из Китая



Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

​Интересно: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы



Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.