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Какие фильмы улучшают работу мозга и помогут больным с деменцией

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Просмотр старых фильмов способствует лучшей работе мозга

Ученые сообщили еще один интересный метод, который улучшает работу мозга. Оказывается, просмотр старых фильмов помогает нашему мозгу быть в тонусе. В частности, пересмотр старых кинолент улучшает состояние людей с деменцией.

Профессор из Национальной службы здравоохранения Англии Алистер Бернс рассказал для BBC, что просмотр старых фильмов является хорошей терапией деменции.

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Профессор Алистер Бернс отмечает: просмотр старых фильмов вызывает сильные эмоциональные воспоминания и помогает поддерживать мозг в тонусе.

Хотя люди с деменцией не обязательно вспомнят подробности фильма, они могут вспомнить, что чувствовали, когда последний раз смотрели его, – говорит Бернс.

Подобный эффект для пожилых людей могут вызвать и старые песни.


Рождественская суета может быть не очень комфортной для пожилых людей / Фото: Unsplash

Людям, страдающим деменцией, может быть трудно следить за запутанными разговорами в условиях хаоса и шума Рождества, а потому они могут чувствовать себя обделенными, – добавляют ученые.

Следовательно, в новогодние праздники будет хорошей идеей будет провести время с пожилыми родственниками за просмотром старых фильмов. Потому что Рождество – это время для добра!

В Украине деменцией страдают около 63 тысяч человек. Ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек, в 40% случаев их постигнет сосудистая деменция.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье болезнь Альцгеймера Мозг
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