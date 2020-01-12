Как предметы быта могут сделать вас бесплодными

Ученые выяснили, что немало потребительских товаров и предметов быта, которые содержат в себе химические вещества фталаты, способны негативно влиять на способность людей к деторождению, повреждая участки ДНК, которые отвечают за фертильность.

Исследование опубликовало издание Daily Mail, эти химические вещества, которые используются в игрушках, пластиковых упаковках пищевых продуктов, косметике, а также во многих зубных пастах, мылах и шампунях, могут привести к проблемам с рождаемостью.

Читайте также: Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты

Так, один из фталатов DEHP часто использовался для строительства, производства автомобилей и производства пищевых пакетов, а также медицинских устройств и электрических кабелей. DEHP был классифицирован как "репродуктивный токсин", который повреждает фертильность, и был запрещен европейским законодательством в 2015 году.

Однако в следующем году члены ЕС разрешили использовать его в производстве вторичного ПВХ (бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер). Это означает, что DEHP, как и раньше, продолжает существовать во многих предметах быта, которые были сделаны до запрета.

Как попадают фталаты в организм?

Фталаты легко выходят из пластика и попадают в организм человека через кожу, слизистую оболочку при непосредственном контакте, а также воздушным путем. К примеру, причиной наличия в организме химических веществ могут стать текстильные изделия (одежда, постельное белье и т. п.), если в них содержатся фталаты.

Когда фталаты попадают в организм, они накапливаются и из-за своей токсичности приводят к нарушениям в организме человека. Кроме влияния на фертильность, химические вещества могут привести к нарушению эндокринной системы, дыхательных путей и даже к развитию онкологии.

В наибольшей зоне поражения может быть нерожденный ребенок в утробе матери на стадии формирования.



Фталаты часто содержатся в пластиковых упаковках товаров в магазинах / Unsplash

Как уберечься от фталатов?

1. Нужно обращать внимание на маркировку изделий. Присутствие фталатов в химическом составе может быть определено следующими аббревиатурами: BBP, DBP, DEHP, DEP, DHP, DIDP.

2. Использовать продукцию из натуральных, экологических материалов.

3. Покупать товары с надписью Phthalate free (продукция без фталатов).



Рекомендуем просматривать маркировку товаров на содержание фталатов в них

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.