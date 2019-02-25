YouTube не даст зарабатывать противникам вакцинации

25 Читати новину українською
YouTube поддержал вакцинацию
YouTube поддержал вакцинацию / Скриншот

YouTube отключил платную рекламу на видео тех каналов, которые продвигают движение против вакцинации. Это не даст им зарабатывать на лжи.

Представитель компании сообщил BuzzFeed, что такие видео противоречат рекламной политике, ибо содержат "опасную и вредную рекламу".

Читайте также: Противники вакцинации склонны верить в абсурдные теории

"У нас есть строгие правила, которые регулируют, на которых видео мы позволяем показывать рекламу, а видео, которые продвигают контент против вакцинации, эти правила нарушают. Мы активно применяем эти правила: и когда находим нарушителей, незамедлительно на это реагируем", – рассказал представитель YouTube.

Ранее издание BuzzFeed заметило, что платформа YouTube предлагала пересмотреть антивакцинальные видео в ответ на запросы "безопасны ли вакцины" и "иммунизация".

Кір в Україні

7 рекламодателей заявили, что не знали, что их рекламу показывают на видео антивакцинальников. Фармакологическая компания Nomad Health обратились к платформе с просьбой убрать рекламу.

YouTube ввел новую информационную панель, которая будет появляться возле видео, что продвигают отказ от вакцинации и будет ссылаться на статью Википедии.

Во всем мире начали возвращаться забытые болезни из-за массового отказа от вакцинации. И Украина – не исключение, сначала вспышки инфекции заболело больше людей, чем во всей Европе вместе. Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
сегодня
4558
Теги: Техно Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Вакцина Корь YouTube
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
сегодня 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 272
"Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
сегодня 08:42 "Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
655
Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
24 февраля 09:23 Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
Ольга Задорожна 248
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
23 февраля 12:31 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 7529
Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
20 февраля 12:35 Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
361
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук