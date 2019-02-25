YouTube не даст зарабатывать противникам вакцинации

YouTube отключил платную рекламу на видео тех каналов, которые продвигают движение против вакцинации. Это не даст им зарабатывать на лжи.

Представитель компании сообщил BuzzFeed, что такие видео противоречат рекламной политике, ибо содержат "опасную и вредную рекламу".

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"У нас есть строгие правила, которые регулируют, на которых видео мы позволяем показывать рекламу, а видео, которые продвигают контент против вакцинации, эти правила нарушают. Мы активно применяем эти правила: и когда находим нарушителей, незамедлительно на это реагируем", – рассказал представитель YouTube.

Ранее издание BuzzFeed заметило, что платформа YouTube предлагала пересмотреть антивакцинальные видео в ответ на запросы "безопасны ли вакцины" и "иммунизация".

7 рекламодателей заявили, что не знали, что их рекламу показывают на видео антивакцинальников. Фармакологическая компания Nomad Health обратились к платформе с просьбой убрать рекламу.

YouTube ввел новую информационную панель, которая будет появляться возле видео, что продвигают отказ от вакцинации и будет ссылаться на статью Википедии.

Во всем мире начали возвращаться забытые болезни из-за массового отказа от вакцинации. И Украина – не исключение, сначала вспышки инфекции заболело больше людей, чем во всей Европе вместе. Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

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