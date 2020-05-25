За последние 5 лет украинцы стали в пять раз чаще страдать от болезней щитовидной железы
Из эндокринных нарушений, заболевания щитовидной железы на втором месте по распространению среди населения. На первом – диабет. 25 мая мир отмечает Международный день щитовидной железы, ведь согласно данным ВОЗ, от патологии этого органа страдают более 200 миллионов людей по всему миру.
Проблемы с гормонами щитовидной железы возникают у женщин в десять раз чаще, чем у мужчин, сообщает Центр общественного здоровья.
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А от гипертиреоза (диффузного токсического зоба) женщины страдают в девять раз раз чаще, чем мужчины.
Когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов и имеет низкую активность – это называется гипотиреоз. В то же время когда железа вырабатывает слишком много гормона – это гипертиреоз.
Щитовидной железе необходим йод, ведь он является важным компонентом ее гормонов. Основным природным источником йода для человека являются продукты животного и растительного происхождения, а еще вода и свежий воздух.
В каких продуктах больше всего йода
Крупнейшим источником йода являются морепродукты. Также много йода в белой рыбе, овощах (в картофеле, редьке, чесноке, свекле, томатах, спарже, зеленом луке, щавеле и шпинате) и во фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, дынях, ананасах и хурме). А еще в яйцах, говядине и грецких орехах.
Самые распространенные симптомы заболевания щитовидной железы
- Изменение веса. Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение к набору лишнего веса. Если проблемы именно с щитовидной железой, то диеты или физические нагрузки не помогут вернуться в форму.
- Внезапные перепады настроения. Беспричинная апатия, чрезмерная тревожность, агрессия, плаксивость или эмоциональная возбудимость. Проверьтесь у специалиста, если замечаете у себя перепады настроения без веской причины.
- Температура тела. Личная норма температуры тела может быть различной – не обязательно 36,6°. Но если в один момент температура тела изменилась и долго держится за пределами личной нормы, это может быть признаком гормонального сбоя.
- Дискомфорт в области шеи. О сбое в щитовидной железе могут свидетельствовать тяжесть в дыхании или глотании, отек горла, хрипота в голосе и небольшие уплотнения в лимфоузлах. Другими признаками могут быть: утолщение языка, следы от зубов на языке, отечность лица и конечностей.
- Сухость кожи, шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.
- Расстройства кишечника. Щитовидная железа контролирует обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому диарея, запор и дискомфорт в животе могут свидетельствовать о проблемах с органом.
- Изменения сердечного ритма. Одышка или, наоборот, учащенное сердцебиение при любой физической активности является одним из признаков эндокринного заболевания.
- Сонливость. Если трудно просыпаться утром и даже после 12 часов сна чувствуете усталость – это причина обратиться к эндокринологу.
- Проблемы с либидо. Щитовидная железа влияет и на выработку гормонов, которые отвечают за сексуальное влечение. Поэтому, если без веской причины возникают проблемы с либидо, то лучше сдать анализ на уровень тиреотропина (ТТГ).
- Невнимательность. Многие списывают ее на забывчивость или воспринимают ее, как черту своего характера. Но ухудшение памяти и работоспособности может быть симптомом заболевания и может восстановиться после лечения.
- Ломкость ногтей и волос. Эта проблема касается не только волос на голове, но и бровей и ресниц. Обычно, волосяной покров восстанавливается, когда уровень гормонов нормируется.
- Боль в мышцах. Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, из-за которых могут появляться судороги, боль в мышцах и онемение конечностей.