За последние 5 лет украинцы стали в пять раз чаще страдать от болезней щитовидной железы

Из эндокринных нарушений, заболевания щитовидной железы на втором месте по распространению среди населения. На первом – диабет. 25 мая мир отмечает Международный день щитовидной железы, ведь согласно данным ВОЗ, от патологии этого органа страдают более 200 миллионов людей по всему миру.

Проблемы с гормонами щитовидной железы возникают у женщин в десять раз чаще, чем у мужчин, сообщает Центр общественного здоровья.

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А от гипертиреоза (диффузного токсического зоба) женщины страдают в девять раз раз чаще, чем мужчины.

Щитовидная железа – что это? Щитовидная железа – эндокринный орган, который вырабатывает гормоны тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и кальцитонин. Они необходимы для нормального функционирования всех органов и систем организма.

Когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов и имеет низкую активность – это называется гипотиреоз. В то же время когда железа вырабатывает слишком много гормона – это гипертиреоз.

Щитовидной железе необходим йод, ведь он является важным компонентом ее гормонов. Основным природным источником йода для человека являются продукты животного и растительного происхождения, а еще вода и свежий воздух.

В каких продуктах больше всего йода

Крупнейшим источником йода являются морепродукты. Также много йода в белой рыбе, овощах (в картофеле, редьке, чесноке, свекле, томатах, спарже, зеленом луке, щавеле и шпинате) и во фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, дынях, ананасах и хурме). А еще в яйцах, говядине и грецких орехах.

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