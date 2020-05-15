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За последний месяц в Китае не зарегистрировали ни одной смерти из-за COVID-19

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За последний месяц в Китае не зарегистрировали ни одной смерти из-за коронавируса
За последний месяц в Китае не зарегистрировали ни одной смерти из-за коронавируса / Иллюстративное фото

По состоянию на 15 мая, власти Китая сообщили о 91 активном случае COVID-19. Кроме того, в течение последнего месяца в стране не зарегистрировали ни одного летального случая из коронавируса.

Последний раз о летальных случаях из-за коронавируса власти Китая сообщали 14 апреля, пишет AP, ссылаясь на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

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В течение последних суток в КНР зарегистрировали только 4 новых случая заражения коронавирусом.

Всего сейчас на территории Китая от коронавируса лечится 91 человек. Еще 623 человека находятся на самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции.

Отметим, что за все время в Китае зарегистрировали 82 933 случая заражения коронавирусом. 78 209 полностью выздоровели, но 4 633 человека умерли от осложнений.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Новости Здоровье Китай
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