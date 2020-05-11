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За сутки в Украине обнаружили 416 случаев коронавируса: детали

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Новые случаи коронавируса 11 мая в Украине - статистика
Новые случаи коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на 11 мая зафиксировали уже 15 648 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За сутки, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время 228 пациентов выздоровели.

COVID-19 обнаружили еще у 26 детей и 62 медработников. Такие данные обнародовал глава Минздрава Максим Степанов и пресс-центр СНБО.

Актуально В Украине ослабили карантин: что открывается с 11 мая

За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56), Ровненской (52 случая) и Львовской областях (45).

При этом ни одного случая коронавируса за последние сутки не обнаружили в Сумской, Донецкой и Луганской областях.

Статистика по областям:

  • Винницкая область — 553 случая;
  • Волынская область — 482 случая;
  • Днепропетровская область — 731 случай;
  • Донецкая область — 100 случаев;
  • Житомирская область — 523 случая;
  • Закарпатская область — 730 случаев;
  • Запорожская область — 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1126 случаев;
  • Кировоградская область — 420 случаев;
  • г. Киев — 1871 случай;
  • Киевская область — 1000 случаев;
  • Львовская область — 798 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 223 случая;
  • Одесская область — 646 случаев;
  • Полтавская область — 247 случаев;
  • Ровненская область — 978 случаев;
  • Сумская область-154 случая;
  • Тернопольская область — 1018 случаев;
  • Харьковская область — 595 случаев;
  • Херсонская область — 161 случай;
  • Хмельницкая область — 178 случаев;
  • Черновицкая область — 2324 случая;
  • Черкасская область-342 случая;
  • Черниговская область — 77 случаев.

Обратите внимание! С 11 мая в Украине ослабляется карантин по решению Кабинета Министров. В постановлении правительства говорится, что заведения могут работать при условии обеспечения людей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками.

послаблення карантину
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Коронавирус в Украине
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