За сутки в Украине обнаружили 416 случаев коронавируса: детали
В Украине по состоянию на 11 мая зафиксировали уже 15 648 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За сутки, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время 228 пациентов выздоровели.
COVID-19 обнаружили еще у 26 детей и 62 медработников. Такие данные обнародовал глава Минздрава Максим Степанов и пресс-центр СНБО.
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За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56), Ровненской (52 случая) и Львовской областях (45).
При этом ни одного случая коронавируса за последние сутки не обнаружили в Сумской, Донецкой и Луганской областях.
Статистика по областям:
- Винницкая область — 553 случая;
- Волынская область — 482 случая;
- Днепропетровская область — 731 случай;
- Донецкая область — 100 случаев;
- Житомирская область — 523 случая;
- Закарпатская область — 730 случаев;
- Запорожская область — 329 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1126 случаев;
- Кировоградская область — 420 случаев;
- г. Киев — 1871 случай;
- Киевская область — 1000 случаев;
- Львовская область — 798 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 223 случая;
- Одесская область — 646 случаев;
- Полтавская область — 247 случаев;
- Ровненская область — 978 случаев;
- Сумская область-154 случая;
- Тернопольская область — 1018 случаев;
- Харьковская область — 595 случаев;
- Херсонская область — 161 случай;
- Хмельницкая область — 178 случаев;
- Черновицкая область — 2324 случая;
- Черкасская область-342 случая;
- Черниговская область — 77 случаев.
Обратите внимание! С 11 мая в Украине ослабляется карантин по решению Кабинета Министров. В постановлении правительства говорится, что заведения могут работать при условии обеспечения людей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками.