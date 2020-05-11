За сутки в Украине обнаружили 416 случаев коронавируса: детали

В Украине по состоянию на 11 мая зафиксировали уже 15 648 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За сутки, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время 228 пациентов выздоровели.

COVID-19 обнаружили еще у 26 детей и 62 медработников. Такие данные обнародовал глава Минздрава Максим Степанов и пресс-центр СНБО.

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За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56), Ровненской (52 случая) и Львовской областях (45).

При этом ни одного случая коронавируса за последние сутки не обнаружили в Сумской, Донецкой и Луганской областях.

Статистика по областям:

Винницкая область — 553 случая;

Волынская область — 482 случая;

Днепропетровская область — 731 случай;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 523 случая;

Закарпатская область — 730 случаев;

Запорожская область — 329 случаев;

Ивано-Франковская область — 1126 случаев;

Кировоградская область — 420 случаев;

г. Киев — 1871 случай;

Киевская область — 1000 случаев;

Львовская область — 798 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 223 случая;

Одесская область — 646 случаев;

Полтавская область — 247 случаев;

Ровненская область — 978 случаев;

Сумская область-154 случая;

Тернопольская область — 1018 случаев;

Харьковская область — 595 случаев;

Херсонская область — 161 случай;

Хмельницкая область — 178 случаев;

Черновицкая область — 2324 случая;

Черкасская область-342 случая;

Черниговская область — 77 случаев.

Обратите внимание! С 11 мая в Украине ослабляется карантин по решению Кабинета Министров. В постановлении правительства говорится, что заведения могут работать при условии обеспечения людей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками.



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