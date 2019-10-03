За 40 лет до болезни Альцгеймера: назвали первый признак

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За 40 лет до болезни Альцгеймера: назвали первый признак
За 40 лет до болезни Альцгеймера: назвали первый признак / https://www.t-online.de

Специалисты из Университета Аризоны и Исследовательского Института геномики рассказали о раннем признаке болезни Альцгеймера. Первый симптом – неблагоприятный семейный анамнез.

Это наличие подобных симптомов у кровных родственников, наследственные заболевания, пишет MedicalXpress.

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Обнаружение первых симптомов поможет замедлить развитие заболевания. Вылечить слабоумие невозможно.

В исследовании участвовали 60 тысяч человек в возрасте от 18 до 85 лет.

Эксперты обнаружили, что психологические обстоятельства в семье и заболевания отдельных ее представителей имеют сильное влияние на здоровье других.

 
Болезнь Альцгеймера – что это?

Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), которое постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

Плохие медицинские показатели членов семьи повышают ранний риск развития смертельного недуга. Симптомы деменции могут проявиться после совершеннолетия.

via GIPHY

Первый признак слабоумия способен "зародиться" за 40 лет до появления активной формы заболевания.

 
Болезнь Альцгеймера – симптомы
  1. сложность в усвоении новой информации,
  2. провалы в памяти,
  3. снижение умственных способностей, особенно страдает логическое мышление,
  4. человеку сложно себя обслуживать, он забывает физические навыки.

По словам специалистов, плохой семейный анамнез повлиял на каждую возрастную группу: эксперты зафиксировали повышенный риск возникновения заболевания. Особенно сильное взаимодействие прослеживается среди мужчин, а также у лиц с диабетом и низким уровнем образования.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание исследования болезнь Альцгеймера
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