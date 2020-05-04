За апрель мы получили меньше, чем за март, – медик скорой о скандале с зарплатами

Во многих городах Украины работники больниц вышли на протест. Ведь некоторые из них вместо обещанных доплат за апрель, получили даже меньшие зарплаты, чем в предыдущие месяцы.

"За квітень ми отримали зарплату, але вона була меншою, ніж за березень, адже нам не нарахували 20% за особливі умови праці. Окрім того, за березень, наші водії отримували премію, адже в них були найменші зарплати", – розповів лікар швидкої допомоги з Івано-Франківська Богдан Венник в ефірі 24 каналу.

До слова Чому медикам не виплатили обіцяні 300% до зарплати: реакція МОЗ

За його словами, вони надсилали офіційні запити керівництву, аби воно надало їм роз'яснення хто, коли і в якому об'ємі отримає надбавки. Однак відповідь так і не прийшла.

"Через це 1 травня ми виступили з акцією протесту, щоб повернути увагу нашого керівника і держави, бо ситуація напружена. Міська влада говорить, що гроші ще не надійшли, але як тільки вони будуть, то лікарі їх отримають", – пояснив Венник.

Більше про протест лікарів дивіться у відео:

Він також додав, що під час брифінгу голова Облдержадмінстрації сказав, що наразі на рахунку є гроші лише за березень, а завтра-післязавтра медики мають їх отримати.

Що відомо про надбавки для медиків

Через спалах коронавірусу в Україні лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими.

У березні медикиам нарахували надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.

Однак вже у квітні лікарі мали отримати надбавку у розмірі до 300% вже до всієї зарплати (яка враховує стаж). Відповідно вона мала б бути більшою, ніж березні.

Більше про розподіл грошей медикам – читайте за посиланням.