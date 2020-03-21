За больного коронавирусом мужчину из Житомира взялась полиция из-за замалчивания контактов

19 марта в Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Мужчина солгал о путешествии, заявив о том, что ездил за границу с двумя людьми. Впоследствии оказалось, что он работает в турфирме и путешествовал с группой туристов.

Больной коронавирусом мужчина промолчал о том, что ездил с группой свыше 30 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирщины.

Ранее Работает в турфирме и возил за границу группу людей: детали о больном коронавирусом из Житомира

Полиция открыла уголовное производство по статье 325, а именно за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Сейчас правоохранители проводят расследование и проверяют информацию о том, что мужчина скрыл сведения о путешествии. Больного подозревают в том, что он был причастен к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину.

Пока работникам полиции удалось установить, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще свыше 30 человек. Сейчас правоохранители устанавливают их контакты и место жительства.

С теми, людьми, кого удалось найти, общаются, чтобы точно определить цель недавнего визита за границу и объяснить им необходимость самоизоляции.

Ранее глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказывал, что больной указал, что возвращался в Украину вместе с другом и его сыном, но отказывался предоставить их данные.

По состоянию на 21 марта, в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, 3 из которых летальные, а 1 человек выздоровел.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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