За два дня коронавирусом заболели 100 тысяч человек, – ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что динамика распространения Covid-19 стремительно растет.

Во время выступления на саммите стран G20 глава ВОЗ призвал к агрессивным мерам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба организации в твиттере.

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Гебреисус отметил, что без агрессивных действий со стороны стран, миллионы людей могут потерять жизнь.

Пандемия Covid-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые – всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть,

– заявил Гебреисус.

"We come together to confront the defining health crisis of our time. We are at war with a virus that threatens to tear us apart – if we let it.

Almost 0.5 million people have already been infected & more than 20,000 have lost their lives"-@DrTedros at @g20org Summit on #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

По состоянию на 26 марта, в мире зарегистрировано 526 044 случаев заражения коронавирусом и 23 709 летальных случаев. Зато выздоровел 122 066 людей.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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