За нарушение самоизоляции из-за коронавируса в России грозит реальный тюремный срок

В России будут привлекать к уголовной ответственности граждан, нарушающих правила самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. За это может грозить до 5 лет за решеткой.

Говорится о гражданах, которые приехали из стран, где активно распространяется болезнь, отмечается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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Говоря об ответственности в виде 5-летнего заключения, власть российской столицы ссылается на статью уголовного кодекса России о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Впрочем, в сообщении даже не уточняется, что эта статья предусматривает заключение только в случае, если нарушение привело к смерти человека.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, граждане, прибывшие из стран, где бушует эпидемия коронавируса, должны самоизолироваться на срок в 14 дней.

Что известно о коронавирусе в России?Сейчас известно, что в России 15 человек заразились коронавирусом. В этом вопросе Россия в зоне риска, поскольку она граничит с Китаем, откуда и началась эпидемия. Кроме того, россияне часто путешествуют в Италию – страну, которая больше всего в Европе пострадала от коронавируса.

Коронавирус в мире: последние цифры

По состоянию на 8 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 тысячи 643 человека. Общее количество инфицированных – 107 тысяч 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.



Коронавирус – эпидемия в цифрах / инфографика 24 канала