За сколько дней до появления симптомов человек может заражать других коронавирусом
Человек, заболевший COVID-19, может заразить другого человека не менее чем за 48 часов до появления первых симптомов.
Об этом директор CDC Роберт Редфилд рассказал в интервью на радио NPR.
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Центр профилактики и контроля заболеваний США отмечает, что значительное количество больных коронавирусом людей не имеют никаких симптомов – примерно 25%.
У людей (зараженных коронавирусом, – ред.) выделяется значительное количество бактерий вируса с носогорла. По предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы,
– заявил Редфилд.
По его словам, это объясняет то, что коронавирус так быстро распространяется. Ведь больной человек может ходить без симптомов минимум два дня и заражать других.
Также Редфиллд добавил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа", что делает его еще более благоприятным к распространению.
Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала
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