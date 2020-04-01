За сколько дней до появления симптомов человек может заражать других коронавирусом

Человек, заболевший COVID-19, может заразить другого человека не менее чем за 48 часов до появления первых симптомов.

Об этом директор CDC Роберт Редфилд рассказал в интервью на радио NPR.

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Центр профилактики и контроля заболеваний США отмечает, что значительное количество больных коронавирусом людей не имеют никаких симптомов – примерно 25%.

У людей (зараженных коронавирусом, – ред.) выделяется значительное количество бактерий вируса с носогорла. По предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы,

– заявил Редфилд.

По его словам, это объясняет то, что коронавирус так быстро распространяется. Ведь больной человек может ходить без симптомов минимум два дня и заражать других.

Также Редфиллд добавил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа", что делает его еще более благоприятным к распространению.



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