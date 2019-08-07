За сколько времени до беременности нужно отказаться от алкоголя и сигарет

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Когда бросать курить перед беременностью
Когда бросать курить перед беременностью / pixabay.com

Курение и алкоголь противопоказаны во время беременности. Они повышают риски выкидыша, преждевременных родов, рождения детей с низкой массой тела и другими проблемами.

Для безопасности большинство экспертов склоняются к отказу от алкоголя и курения уже на этапе планирования беременности.

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Четко установленного периода времени, за который надо отказаться от алкоголя и сигарет, не существует. В идеале, до момента зачатия ребенка женщина должна избавиться от всех своих зависимостей (если они были).

О курении нужно знать две вещи. Первая – электронные сигареты тоже под запретом. Вторая – запрет касается не только женщины, а и ее окружения. Пассивное курение тоже приводит к опасным последствиям, включая синдром внезапной детской смерти.

Полное обследование организма перед беременностью – тоже преувеличение. Единого списка анализов при планировании беременности не существует, в каждой ситуации врач принимает решение индивидуально. В идеале стоит посетить врача за 3 месяца до окончания предотвращения беременности.

Від шкідливих звичок варто відмовитись за 3 місяці до вагітності
От вредных привычек стоит отказаться за 3 месяца до беременности

Чаще всего имеет смысл сдать анализы на инфекции, которые передаются половым путем и антитела к краснухе. Все другие анализы нужны, если у женщины есть хронические заболевания или подозрения на них.

При планировании беременности часто забывают о необходимости "обновить" свои прививки. Обычно врачи говорят о вакцине от краснухи. Это правильно, потому что она во время беременности приводит к тяжелым последствиям для плода. Однако это не единственное заболевание, от которого стоит сделать прививку взрослому человеку. Обсудите со своим врачом, какие прививки нужно сделать именно вам.

Вывод: Откажитесь от сигарет с алкоголем и сходите к гинекологу за три месяца до того, как перестанете предохраняться.

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Теги: Новости Здоровье Беременность и роды Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь Женское здоровье Табак
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