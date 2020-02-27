За сутки пограничники проверили температуру 75 тысячам людей

Только за последние сутки украинские пограничники провели температурный скрининг 75 тысяч людей, которые въезжали в Украину.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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На пунктах пропуска через государственную границу и на контрольных пунктах въезда-выезда обеспечено проведение температурного скрининга всех, кто въезжает в Украину. Добавлю, за прошедшие сутки на границе проверено почти 75 тысяч человек,

– сообщил Дейнеко.

Пограничники заверили, что паниковать не стоит, потому что для этого нет оснований.

Готова ли Украина к распространению коронавируса

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что у никого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-а размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет Министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавирус.

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