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За сутки в Германии 3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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Резко возросло количество больных коронавирусом в Германии. В течение последних суток количество случаев заражения возросло на 3 тысячи.

Власти Германии отметили, что в стране зафиксировано 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом, сообщает "Европейская правда".

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Наибольшее количество зараженных в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия – почти 3,5 тысячи случаев, Баден-Вюртемберг – 2,7 тысячи и Бавария – 2 401. Наименьшее количество зараженных в Бремене – 121 случай.

В стране от коронавируса умерло 48 человек.

Германия занимает 5 место в мире по количеству подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом. В мире зафиксировано более 256 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 10 тысяч людей умерло, почти 90 тысяч – вылечились.

коронавірус, симптоми і смертність
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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Медицина
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