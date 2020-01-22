За взятку в 22 тысячи долларов известного трансплантолога приговорили к штрафу в 8500 гривен

Суд приговорил к штрафу в 8500 гривен хирурга Олега Котенко. Врач незаконно взял 22 тысячи долларов за бесплатные услуги у больного раком пациента. Без денег угрожал не лечить.

Решение оштрафовать Котенко приняла судья Соломенского районного суда Киева Оксана Криворот.

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Суд признал, что руководитель отдела Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова Олег Котенко требовал у своего пациента деньги за лечение. А в случае отказа – угрожал не лечить тяжелобольного.

По статье 184 Уголовного кодекса он заплатит штраф 8500 гривен. Но Котенко и в дальнейшем может работать врачом.



Котенко задержали в день, когда он взял у пациента 20 тысяч долларов / Фото СБУ

Что совершил Котенко?

В мае 2019 года Котенко поставил своему пациенту диагноз – рак печени на фоне цирроза и гепатита "С". Хотя врач и понимал тяжелое состояние пациента, потребовал у него оплатить медицинскую помощь. За консультации в государственном медучреждении Котенко требовал 3 тысячи гривен за прием.

Котенко настоял на операции по пересадке печени – пригрозив, что пациент может умереть. За бесплатную операцию надо было заплатить 30 тысяч долларов. Иначе пациенту угрожали прекращением лечения. В сентябре 2019 года врачи института прооперировали больного и назначили дальнейшее лечение. За операцию пациент заплатил 2 тысячи долларов аванса.

В октябре 2019 года Котенко заплатили еще 20 тысяч долларов за операцию. Поэтому в целом трансплантолог получил 22 тысячи долларов. В тот же день полицейские и работники СБУ задержали врача на рабочем месте.

В его кабинете нашли 60 тысяч долларов и еще несколько тысяч у него дома. Из банковской ячейки трансплантолога изъяли почти миллион долларов. Котенко полностью признал свою вину. На время расследования врач был под ночным домашним арестом.