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Заболеть коронавирусом могут миллиард людей по всему миру, – BBC

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Коронавирусом могут заболеть до одного миллиарда человек
Коронавирусом могут заболеть до одного миллиарда человек / Unsplash

Международный комитет спасения (IRC) заявил, что если уязвимым странам не окажут срочной помощи, коронавирусом могут заболеть около миллиарда людей по всему миру.

IRC разработали отчет, основываясь на моделях и данных ВОЗ и Имперского колледжа Лондона. В отчете говорится о том, что в случае продолжения пандемии, коронавирусом могут заболеть от 500 миллионов до 1 миллиарда человек, сообщает BBC.

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Следовательно, в организации считают, что таким странам, как Афганистан и Сирия крайне необходима срочная финансовая и гуманитарная помощь для того, чтобы замедлить глобальное распространение вируса.

Также в IRC отмечают, что в странах, пострадавших от вооруженных конфликтов и нестабильной экономической ситуации, могут умереть более чем 3 миллиона людей.

Один миллиард человек могут заразиться коронавирусом во всем мире, если уязвимым странам не будет оказана неотложная помощь... Эти цифры должны служить колокольчиками тревоги для своевременной реакции,
– сообщают в организации.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Война в Сирии Афганістан Лечение Здоровье
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