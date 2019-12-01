Заболеваемость корью в мире всего за год выросла на 26%, – ВОЗ

Заболеваемость корью только за последний год выросла на 26%, а само заболевание теперь грозит жителям всех стран – от Европы до островов Тихого океана. Врачи обвиняют во всем противопрививочные движения, которые массово убеждают отказываться от вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения представила новый отчет о заболеваемости корью, сообщает ZME Science.

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Отчет ВОЗ относительно заболеваемости корью

Число случаев заболеваемости корью продолжает расти бешеными темпами. По состоянию на начало ноября ВОЗ зарегистрировала более 440 200 больных, в основном детей. Это на 26% больше, чем год назад.

Массовые вспышки кори наблюдаются по всему миру, от Европы до Африки и островов Океании.

Наихудшая ситуация – в Демократической Республике Конго, где в середине ноября было зафиксировано 250 270 случаев заболеваний – 5 110 человек умерли в результате осложнений болезни.



Корь – смертельное заболевание

В Америке лидером по количеству больных стала Бразилия. Здесь зафиксировано 11 887 случаев, большинство которых – в Сан-Паулу. В США тоже продолжаются вспышки кори, в штате Нью-Йорк благодаря вакцинации ситуацию удалось взять под контроль.

Лидером в Европе является Украина

Среди европейских стран наибольшее число случаев фиксируют на постсоветском пространстве. Лидером в списке является Украина – зафиксированы 56 802 случая, следом Казахстан – 10 126, Грузия – 3 904, Россия – 3 521 и Киргизстан – 2 228.

Сложная ситуация наблюдается также и в Турции – число больных составляет 2 666.

ВОЗ предостерегает: низкий уровень вакцинации может привести к тяжелым последствиям, болезнь распространяется слишком стремительно.

Эксперты также отмечают, что от кори легче защититься, чем потом вылечиться. Достаточно вовремя сделать прививку. Однако, если вакцинированы менее 95% людей в сообществе, риски вспышек сохраняются.

Последствия низкого уровня вакцинации

Теперь под угрозой даже те регионы, где корь считалась побежденной.

Ухудшение ситуации в ВОЗ связывают с популярностью антипрививочных движений.

В частности, распространяются ложные представления, что защититься от кори можно с помощью высоких доз витамина А. Однако ученые предостерегают, что никаких научных подтверждений этому нет.

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