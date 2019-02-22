Забудьте о калорийности: на что обращать внимание при выборе пищи

Люди привыкли обращать внимание только на калории при оценке пищи. Однако калории – не является одним из самых точных показателей полезности или вредности продуктов.

Когда речь идет о углеводы – хлеб, макаронные изделия, сладости или напитки – обратите внимание на их гликемический индекс (ГИ), объясняет.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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После попадания углеводов в организм они становятся сахарами. Когда мы медленно перевариваем углеводы, то сахара поступают в кровь постепенно, и уровень сахара резко не увеличивается. Если съесть сладкую конфету или манную кашу, а потом запить сладким напитком, тогда уровень глюкозы сразу возрастет.

Врач Ульяна Супрун “Нам нужно, чтобы уровень глюкозы в крови был стабильным. Ведь пик глюкозы сразу понижает гормон инсулин. Глюкоза становится подкожным жиром, а мы снова ощущаем голод”.

К чему могут привести колебания уровня сахара

• ускоренного старения и набора веса:

• развития нечувствительности тканей к инсулину, людям с диабетом 2 типа они особенно опасны.

Гликемический индекс – что это? Это рейтинг продуктов по тому, насколько стремительно они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Что он ниже, то лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, часть из них сахара, и сколько есть клетчатки. Что меньше сахаров, и больше клетчатки, тем лучше.

Супрун посоветовала выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Она привела несколько примеров продуктов.

1) Продукты с низким ГИ менее 55

Цельнозерновой хлеб, цільнозернова овсяная каша с отрубями, гречневая каша, макаронные изделия, кукуруза, горох, чечевица, фасоль, большинство фруктов, овощи и корнеплоды.

2) Продукты со средним ГИ 56-69

Ржаной хлеб, коричневый рис, басмати и кус-кус.

3) Высокий ГИ — 70 и выше

Батон, кукурузные хлопья, мюсли, гранола, овсяная каша мгновенного приготовления, круглый рис, рисовая лапша, картофель, сладости, лепешка, попкорн, арбузы и ананасы.

По питательности продукте, то значение гликемического индекса не дает дополнительной информации. Поэтому Супрун советует учитывать размер порций. Определенные продукты могут иметь низкий гликемический индекс, но высокое содержание жиров.

На гликемический индекс влияет способ приготовления, а также другие продукты, которые вы потребляете вместе. Если продукт имеет высокий гликемический индекс, как картофель, ешьте его с овощами, а не с хлебом и десертом.

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