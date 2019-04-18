Забудьте о леденцах от боли в горле: ученые объяснили почему

При боли в горле мы часто покупаем леденцы и другие препараты. Но британские ученые предостерегают от такого применения.

Исследователи из Университета в Кардиффе выяснили, что леденцы от боли в горле и таблетки от кашля могут быть эффективными при лечении бактериальных инфекций, но не вирусных, пишет DailyMail.

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Простудные заболевания, вызванные вирусами, нельзя вылечить средствами с антибиотиками.

Между тем, в ротовой полости может присутствовать условно патогенная флора, которая после такого "лечения" активируется.



Забудьте о леденцах от боли в горле

Большинство леденцов и таблеток от кашля содержат антибиотики, но в небольшой концентрации.

Поэтому такое лечение приводит к тому, что бактерии начинают мутации и становятся устойчивыми к антибиотикам.

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