Забудьте про гели для интимной гигиены: гинеколог рассказала почему

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Почему не стоит использовать гели для интимной гигиены
Почему не стоит использовать гели для интимной гигиены / parentinghealthybabies.com

Сейчас очень "модно" использовать различные средства для интимной гигиены. Аргументируют это тем, что эти средства помогают сохранить баланс микрофлоры интимной зоны, снимают сухость, раздражение и неприятные ощущения.

Акушер-гинеколог Татьяна Румянцева отметила: средства для интимной гигиены подразделяются на средства с кислым водородным показателем (pH) (около 3,5) и средства с pH, близким к pH кожи интимной зоны (около 5).

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1. Гели с кислым pH

Их медики рекомендуют применять женщинам, страдающим бактериальным вагинозом.

 
Бактериальный вагиноз – что это?
Это инфекция, которая возникает тогда, когда слишком большое количество определенных бактерий меняют нормальный баланс бактерий во влагалище.

Одно исследование подтверждает: гель с кислым pH в сочетании со стандартным лечением бактериального вагиноза помогает снизить количество рецидивов.

Но существуют ситуации, когда такие гели могут доставить неприятные ощущения:
• воспалительные заболевания вульвы и влагалища;
• аллергические реакции в области половых органов;
• повреждения после бритья/эпиляции

Во всех этих случаях кислота будет попадать на воспаленную/поврежденную кожу, вызывая жжение и боль.

Поэтому всем женщинам гинеколог не советует применять гели для интимной гигиены.

2. Гели с нейтральным pH (около 5)

Применять их или нет – это уже полностью ваше решение. Ни вреда, ни пользы для интимного здоровья они принести не должны.

Но гинеколог замечает: ни одна авторитетная медицинская организация не рекомендует ни один из гелей для интимной гигиены женщин.

Чому не варто використовувати гелі для інтимної гігієни
Почему не стоит использовать гели для интимной гигиены

Зато важно проводить водные процедуры не реже одного раза в день.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Инфекция
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