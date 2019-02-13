Забудьте про зонд: создали надувную таблетку, которая диагностирует болезни желудка

Глотать зонды для диагностики болезней желудка больше не нужно. Ученые из Массачусетского технологического института создали таблетку. Она по структуре похожа на желе и может раздуваться до размера мячика для пинг-понга после того, как попадает в желудок.

Эти таблетки можно использовать для мониторинга опухолей или язв, пишет журнал Nature Communications.

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Разработка состоит из двух видов гидрогеля: внутренний слой состоит из абсорбирующих частиц, а внешний – из защитной мембраны. Благодаря этому таблетка может быстро увеличиваться в размере и не сможет покинуть организм. За 15 минут таблетка в водном растворе, напоминающий желудочный сок, увеличивалась в 100 раз.

Надувная таблетка состоит из двух видов гидрогеля

Исследователи встроили внутри таблетки температурные датчики, которые смогут мониторить наличие бактерий и вирусов в организме.

Ученые отмечают, что разработка может находиться в организме в течение месяца. Следовательно, в течение этого времени она будет наблюдать за здоровьем пациента.

Исследователи провели эксперимент над свиньями, чьи желудки и кишечник очень похожи на человеческие. После того, как надувные таблетки скормили животным, ученые смогли наблюдать за ежедневной поведением животных в течение 30 дней.

Таблетка поможет диагностировать болезни желудка

Изобретение является достаточно прочным – таблетка может выдержать регулярные сокращения в желудке.

Разработку можно удалить из организма, выпив раствор кальция. Последний поможет таблетке уменьшиться до исходных размеров и безопасно выйти из организма естественным путем.

По словам ученых, впоследствии таблетки, которые будут содержать маленькие камеры, можно будет использовать для отслеживания опухолей или язвы.

Надувная таблетка может увеличиваться в 100 раз

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