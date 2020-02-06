Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо

6 февраля – Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Трудно представить, но в современном мире у этой проблемы глобальный масштаб. Во многих странах малолетних девочек до сих пор калечат из мнимых убеждений несмотря на все запреты. Как издеваются над достоинством и здоровьем женщин в 21 веке – читайте в материале Здоровье 24.

FGM – это повреждение женских половых органов, практика, с которой сейчас активно борется Всемирная организация здравоохранения. Если вы считаете, что это происходит где-то в очень далеком племени – вы ошибаетесь. Ежегодно этой процедуре подвергаются по меньшей мере три миллиона девушек.

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Что вы могли не знать о "женском обрезании"

Под повреждением женских половых органов имеется в виду так называемое "женское обрезание", когда девушке удаляют, прижигают или сшивают наружные половые органы. Чаще всего процедуру делают девочкам от рождения до 15 лет, то есть детям, что является нарушением не только прав человека, но и детей.

В каких странах женщины подвергаются этой процедуре

Несмотря на то, что большинство таких операций проходят в Африке и странах и Ближнего Востока, FGM является международной проблемой, которая существует в более чем 30 странах мира.

Женское обрезание проводят в странах Азии, Латинской Америки, его практикуют мигранты, проживающие в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Женское обрезание иногда практикуется на Филиппинах, в Египте и Эфиопии, в Арабских Эмиратах, Йемене, Малайзии, Омане, Бахрейне, в Пакистане, Индонезии и даже в России, а именно в горных районах Дагестана.

Почему такие манипуляции вообще существуют

Причины увечья женских органов зависят от региона, общества, семьи и ее культуры. Распространенной причиной является социальная норма в соответствующей среде, где женщины просто боятся быть отвергнутыми обществом, ведь там такая "операция" считается обычным явлением. FGM в таких общинах часто ассоциируется с культурными идеалами красоты, чистоты, скромности, соответственно, женщина с клитором – "нечистая и у нее есть что-то от мужчины".



В некоторых культурах женщина считается нечистой только потому, что у нее есть половые органы / Pinterest

Кроме того, некоторые культуры считают "женское обрезание" необходимой частью воспитания, что готовит девочку к взрослой жизни и браку. В некоторых культурах сшивание половых губ – это так называемый пояс верности, гарантия того, что женщина останется нетронутой до брака.

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Несмотря на то, что ни в одной религии нет такого требования, практики часто убеждены в том, что это поддерживается религией.

Обычно такие операции проводят лидеры-знахари в антисанитарных условиях, которые исполняют центральные роли в общинах. Впрочем бывают и такие случаи, когда родители-мужчины не сами предпочитают, чтобы их дочери подвергались такой процедуре, а когда возвращаются домой – органы уже зашили бабушки.

Иногда эту процедуру лоббируют не только лидеры общин, но и некоторые медицинские работники. Например, английский гинеколог Исаак Бейкер Браун и по совместительству президент Медицинского общества Лондона считал, что мастурбация – это неестественное раздражение клитора, которое вызывает истерию, раздражение позвоночника, идиотизм, манию и смерть. Когда у него появлялась такая возможность, он не пренебрегал процедурой удаления этого органа. Одной из пациенток Браун перерезал шейку матки и ампутировал клитор для того, чтобы "облегчить истерическое состояние".

Позже и другие врачи пытались таким образом лечить мастурбацию, эротоманию и лесбиянство. К примеру, американский гинеколог Джеймс Берт с 1966 по 1989 год переставлял местами влагалище и мочеиспускательный канал и удалял клитор. К слову, он выпустил книгу "Хирургия любви", в которой называл женщин недостаточно пригодными для секса. До 1975 года гинеколог прооперировал 4 тысячи женщин без их согласия.

В 2013 году за решетку сел врач из Египта, после "женского обрезания" умерла 13-летняя девочка. Поскольку он делал это по воле ее отца, его также осудили.



Чем женское обрезание отличается от насилия? / Stephanie Sinclair

Иногда для того, чтобы женщина забеременела или родила, половые органы расшивают, а потом снова сшивают, что еще больше наносит вред здоровью.

Повреждение и резание женских половых органов является нарушением основных прав женщин и девушек... Это опасная и необратимая процедура, которая негативно влияет на общее здоровье, возможности ребенка и образовательные способности девушек и женщин,

– Кэрролл Беллами, исполнительный директор Агентства по защите детей (ЮНИСЕФ).

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Какими процедурами калечат женщин и чем это опасно

Согласно классификации ВОЗ, повреждения женских половых органов классифицируют на 4 основных типа:

Клитордектомия – это когда частично или полностью удаляют клитор, а в очень редких случаях складку кожи, окружающей клитор. Иссечение – так обычно называют частичное или полное удаление клитора и половых губ. Инфибуляция, обычно это когда сужают отверстие влагалища через создание покровного уплотнения, которое образуется путем вырезания и репозиции минорных половых или половых губ (иногда путем сшивания). Может сочетаться и с удалением клитора. Четвертый тип включает в себя все другие вредные процедуры для женских половых органов в немедицинских целях, например уколы, прокалывание, надрезание, выскабливание и прижигание области гениталий.

Некоторые врачи считают, что если выполнить такую ​​операцию медицинским путем, то это не будет нести угрозу здоровью женщины. К примеру, в Москве даже есть клиника, которая предлагает выполнить эту процедуру девочкам до 12 лет по религиозным мотивам.



Девочка после обрезания / Stephanie Sinclair

Впрочем, такая операция – не только вмешательство в естественные функции тела маленьких девочек и женщин, но и серьезный фактор риска ряда тяжелых осложнений.

Какие осложнения могут возникнуть сразу:

сильная боль;

кровоизлияние;

отек тканей половых органов;

лихорадка;

инфекции, например, столбняк;

проблемы с мочеиспусканием;

проблемы с заживлением ран;

травма окружающей половой ткани;

шок;

смерть.

Какие долговременные осложнения могут возникнуть:

проблемы с мочеиспусканием (болезненное мочеиспускание, инфекции мочевыводящих путей);

вагинальные проблемы (выделения, зуд, бактериальный вагиноз и другие инфекции)

проблемы менструального цикла (болезненные менструации, плохое прохождение менструальной крови и т.п.);

сексуальные проблемы (боль во время полового акта, снижение удовлетворенности)

повышенный риск осложнений родов и даже смерти новорожденного;

психологические проблемы (депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство, низкая самооценка).

ВОЗ отмечает, что эта практика является прямым нарушением прав человека на безопасность и физическую неприкосновенность, право быть свободным от пыток и жестокого, бесчеловечного или унизительного обращения, а также право на жизнь, ведь иногда процедура приводит к смерти.

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