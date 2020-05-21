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Задержка введения карантина в США привела минимум к 36 тысячам смертей, – СМИ

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Задержка введения карантина в США привела к 36 тысячам смертей
Задержка введения карантина в США привела к 36 тысячам смертей / Getty Images

Если бы в США внедрили карантинные меры неделей ранее, количество смертей из-за коронавирусной инфекции могло бы быть значительно меньшим.

Об этом пишет издание The New York Times  со ссылкой на исследование Колумбийского университета.

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В источнике говорится, что если в США внедрили бы карантинные меры неделей ранее в марте, в результате пандемии COVID-19 погибло бы на 36 тысяч человек меньше.

Добавим, по состоянию на 21 мая в США зафиксировали 1 555 537 случаев заражения коронавирусом.

К сожалению, 93 558 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. По этим показателям страна занимает первое место по количеству зараженных и летальных случаев в мире.

В то же время США увеличили гуманитарную и медицинскую помощь Украине для противостояния коронавирусу до 15,5 миллиона долларов. На гуманитарную и неотложную медицинскую помощь различным странам мира Трамп выделил более 900 миллионов долларов.

 

Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости США Здоровая жизнь
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