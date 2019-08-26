Задержка речевого развития: из-за чего ребенок не говорит

Развитие речи у каждого ребенка проходит индивидуально. Обычно возрастные проявления языка заметны после 3 месяцев, когда ребенок активно "агукает".

До шести месяцев жизни ребенок может произносить несколько слогов. В один год в арсенале ребенка несколько слов, связанных с определенными предметами.

Читайте также: Назвали опасный предмет для младенца, который покупают большинство родителей

Не всегда они произносятся четко и правильно, пока они ближе к лепету.

К двум годам словарный запас составляет 50-100 слов. До 3-х лет ребенок начинает задавать вопросы. К 4 годам в речи появляются сложные фразы.

Почему возникает задержка речевого развития у ребенка

1) Физические причины:

Возникают из-за расщелины неба, короткой уздечки языка – складки, которая удерживает язык в нижней части ротовой полости. Они появляются редко, и их можно выявить до начала развития речи у ребенка.

2) Детская апраксия речи (CAS – Childhood Apraxia of Speech) – проблемы с мозговой координацией движений мышц, с помощью которых мы произносим слова.

Ребенок понимает речь, но у него возникают трудности с тем, как именно нужно произносить нужные звуки (дизартрия).

3) Задержка общего развития. Родители должны обратить внимание на двигательные, речевые и интеллектуальные навыки соответственно возрасту ребенка.

Важно обратить внимание на полное отсутствие языка/словарный запас ограничен для конкретного возраста/непонимание речи других/невыполнение простых инструкций ("принеси чашку")/отсутствие интонации и эмоций.

4) Проблемы со слухом. Возможно, ребенок не реагирует на звуки и нужен осмотр отоларинголога и проведение аудиограммы.

5) Социальные факторы. Они возникают, когда у ребенка дефицит общения в семье и детских коллективах.



Почему возникает задержка речевого развития у ребенка

Как родители могут помочь ребенку

1. Читайте вместе с ребенком, объясняйте рисунки, используйте интонацию, четко произнося слова.

2. Пойте с ребенком его любимые песенки.

3. Имитируйте звуки животных.

4. Введите "слово дня" и чаще повторяйте его в своем языке.

5. Развивайте мелкую моторику. Пусть ребенок играет пластилином, складывает пазлы, конструктор. Но если ребенку до трех лет, то не используйте для игры слишком мелкие детали, ребенок может проглотить или вдохнуть их;

6. Мотивируйте ребенка играть с детьми, которые хорошо разговаривают.

7. Комментируйте действия ребенка в течение дня, удерживая при этом зрительный контакт с ним. Задавайте ребенку вопросы.

8. Хвалите ребенка за малейшие успехи.



Читайте книги с детьми

Специалисты, которые помогут ребенку с задержкой речи – логопед, психолог. Иногда для комплексной оценки необходима помощь невролога, отоларинголога, педиатра.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.