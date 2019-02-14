Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом

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Любовь и зависимость
Любовь и зависимость / https://pixabay.com

Если для вашего выживания необходим другой человек, значит, вы паразитируете на этом человеке. Такая любовь получила название любовной аддикции.

К Дню святого Валентина Здоровье 24 пообщалось с психотерапевтом Ольгой Климентович, чтобы понять, почему любовь переходит в зависимость, что с этим делать, какие признаки токсической любви и зрелых отношений.

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Не любовь, а необходимость

Лица зависимые от отношений, обычно, говорят: "Я не могу жить без моего мужа (жены, любимого, любимой), ведь я так люблю его (ее)". Услышав от терапевта: "Вы ошибаетесь, вы не любите вашего мужа (жену)", – терапевт слышит сердитый вопрос: "Что вы такое говорите? Я же только что сказала (сказал) вам, что не могу жить без него (нее)". Тогда терапевт пытается объяснить: "То, что вы описали, – не любовь, а паразитизм. В ваших отношениях нет выбора, нет свободы. Любовь означает возможность свободного выбора. Двое любят друг друга, если они вполне способны обойтись друг без друга, но выбрали совместную жизнь".

Кохання
В отношениях должно быть право выбора и свобода//pixabay.com

Исходя из практики становится понятным, что в подавляющем своем большинстве от аддикции страдают женщины, независимо от возраста, национальности и профессии. И именно измученные этими отношениями женщины приходят на консультацию к психотерапевту за помощью в поисках ответов на вопрос: "Что мне сделать, чтобы его забыть?", "Что нужно сделать, чтобы отпустить его из своего сердца?”, "Как пережить эту потерю и разлуку?".

Люди, страдающие такими нарушениями, т. е. пассивно зависимые, настолько сильно хотят быть любимыми, что у них не остается сил, чтобы любить. Они подобны тем, кто голодает, постоянно и везде выпрашивают еду и никогда не имеют ее вдосталь, чтобы поделиться с другими. Так люди плохо переносят одиночество, никогда не чувствуют завершенности, наполненности. Из-за пустоты они по-настоящему не чувствуют себя личностью, идентифицируются только через отношения с другими людьми.

Потребность и чувство зависимости vs зависимость

Даже когда мы пытаемся это скрыть, порой хочется, чтобы о тебе позаботился кто-то сильнее и по-настоящему доброжелательный. Каждый человек, каким бы взрослым и зрелым он не был, ищет и желает иметь в своей жизни образцовую личность с материнскими и/или родительскими функциями. Но эти желания не являются первоочередными и не влияют на развитие индивидуальной жизни. Если же они управляют жизнью и диктуют качество существования, то, значит, у вас не просто чувство или потребность зависимости, у вас – зависимость.

Главные трудности в лечении любовной зависимости – это нежелание человека избавляться от этого гнетущего его личность состояния. Человек, страдающий любовной зависимостью, свою душевную боль воспринимает как проявление истинной любви и добровольно готов страдать.

Любов
Любовная зависимость трудно лечится//pixabay.com

Исследование мазохизма развенчивает миф о любви, как самопожертвовании. Это недоразумение часто дает основание мазохистам считать, что они терпят недопустимое отношение к себе через любовь.

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Стентон Пил и Арчи Бродски в своей книге "Любовь и зависимость" отмечают, что аддикция может быть неизбежной, если человек не желает находить возможности решения проблем. Зависимость – это не химическая реакция, это – опыт, основанный на шаблонной субъективной реакции человека на то, что имеет для него особое значение.

 
Психотерапевт Ольга Климентович
“К концу ХХ века нейробиологи, психиатры, антропологи, нейропсихологи и др. ученые обратились к нейрохимическим исследованиям любви. Они сравнивали томограммы мозга влюбленных пар и наркотически зависимых пациентов. В результате, в обоих случаях были активны одни и те же зоны, отвечающие за так называемую "систему наград". Выражалось это повышенным уровнем дофамина (вещества, вырабатываемого в мозге в больших количествах во время позитивного, по субъективному представлению человека, опыта). Только у влюбленных это повышение было естественным, а у наркоманов – искусственным. Гормон дофамин дает ощущение радости, удовольствия, известного ощущения "бабочек в животе"”.

Индикаторы зависимой любви:

  • Эффект "коридорного зрения": навязчивое мышление, невозможность сосредоточиться на других вещах, все мысли поглощены "идеальным" объектом страсти.
  • Резкие эмоциональные изменения настроения: ощущение "полета" и ментального опьянения, обострения чувств, эмоциональный подъем, возникает желание петь, танцевать, делать что-то экстраординарное, необычное, неожиданное.
  • Нарушение аппетита или его отсутствие, или чрезмерное употребление пищи, возможны расстройства пищеварения.
  • Чувство тревожности, неуверенности, нестабильности, бессмысленности жизни, депрессия и подавленное состояние (иногда мысли суицидального характера).
  • Игнорирование воли другого и растущая потребность изменения, "улучшения" любимого человека (в соответствии со своими представлениями, которые могут меняться).

Отто Кернберг выделяет девять характерных черт зрелой любви:

  1. Интерес к жизненному плану партнера (без разрушительной зависти).
  2. Базовое доверие: общая способность быть открытым и честным, даже в отношении своих недостатков.
  3. Способность к прощению, в отличие от подчинения и от отрицания агрессии.
  4. Скромность и благодарность.
  5. Общие идеалы, как основа совместной жизни.
  6. Зрелая зависимость: возможность принять помощь (без стыда, страха или вины) и оказать помощь, справедливое распределение задач и обязанностей в отличие от борьбы за власть, обвинений и поисков правых и виноватых, которые ведут к взаимному разочарованию.
  7. Постоянство сексуальной страсти. Любовь к другому, несмотря на телесные изменения и физические недостатки.
  8. Признание неизбежности потерь, ревности и необходимости защищать границы пары. Понимание, что другой не может любить нас точно так же, как мы любим его.
  9. Любовь и оплакивания: в случае смерти или потери партнера позволяет нам в полной мере понять, какое место он занимал в нашей жизни, что ведет к принятию новой любви без чувства вины.

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Кохання
Любовная зависимость мешает жить полноценной жизнью

Итоги

Стоит отметить, что любовная зависимость никогда не даст вам настоящее полноценное счастье, ваши отношения не будут развиваться и в конце концов эта зависимость разрушит вас изнутри, истощит жизненные силы и сделает жизнь пустой, а вашу личность ничтожной.

 
Психотерапевт Ольга Климентович
“Самостоятельная работа над своим психологическим состоянием, тренинги и посещение психотерапевта помогут вам найти собственную ценность, искоренить идеализацию партнера. Избавляйтесь от зависимости как можно быстрее и начинайте жить полноценной гармоничной жизнью с личностным и профессиональным ростом, уважая себя”.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье День Валентина Статьи Психология
Источник: Здоров'я 24
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