Зафиксировали первый случай смерти врача от коронавируса
Первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом произошел в Китае.
Заражение врача коронавирусом заподозрили на прошлой неделе, пишет South China Morning Post.
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Инцидент произошел в городе Ухань, с которого и началось распространение инфекции.
Заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили на прошлой неделе. После выявления болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.
Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.
Что известно о коронавирусе
По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.
Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.
Вместе с тем, врачи смогли вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса.
Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет, – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не означает, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.
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