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Зафиксировали первый случай смерти врача от коронавируса

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Смертельный коронавирус: умер врач / AFP

Первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом произошел в Китае.

Заражение врача коронавирусом заподозрили на прошлой неделе, пишет South China Morning Post.

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Инцидент произошел в городе Ухань, с которого и началось распространение инфекции.

Заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили на прошлой неделе. После выявления болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.

Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Что известно о коронавирусе

По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.

Вместе с тем, врачи смогли вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

 
Симптомы китайского коронавируса:
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.​

По информации ВОЗшансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет, – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не означает, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.

Видео 24 канала: все что известно о коронавирусе

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Китай Инфекция Новости Здоровье Пневмония в Китае 2020 Здоровье Лечение
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