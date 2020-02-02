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Зафиксировано первую смерть от коронавируса за пределами Китая: что об этом известно

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Коронавирус распространяется по миру / Getty Images

На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.

Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в твиттере.

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По данным ВОЗ, человек умер 1 февраля 2020 года. У него наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле.

Его подруга, 38-летняя китаянка была первой на Филиппинах у кого подтвердили коронавирус. Обоих пациентов лечили в изоляторах в больнице Манилы.

 

Смертельный китайский коронавирус: основное

Коронавирус, который вспыхнул в Китае продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 1 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерли 304 человека. Общее количество инфицированных – более 12 022 человек по всему миру. Выздоровели 243 человека.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявили об эвакуации своих граждан из Китая.

Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус 2020 Китай Филиппины Новости Здоровье Здоровье Лечение
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