Зафиксировано первую смерть от коронавируса за пределами Китая: что об этом известно
На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.
Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в твиттере.
К теме: Коронавирус в мире: Китай просит ЕС помочь с медикаментами
По данным ВОЗ, человек умер 1 февраля 2020 года. У него наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле.
Его подруга, 38-летняя китаянка была первой на Филиппинах у кого подтвердили коронавирус. Обоих пациентов лечили в изоляторах в больнице Манилы.
Смертельный китайский коронавирус: основное
Коронавирус, который вспыхнул в Китае продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 1 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерли 304 человека. Общее количество инфицированных – более 12 022 человек по всему миру. Выздоровели 243 человека.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявили об эвакуации своих граждан из Китая.
Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.