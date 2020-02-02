Зафиксировано первую смерть от коронавируса за пределами Китая: что об этом известно

На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.

Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в твиттере.

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По данным ВОЗ, человек умер 1 февраля 2020 года. У него наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле.

Его подруга, 38-летняя китаянка была первой на Филиппинах у кого подтвердили коронавирус. Обоих пациентов лечили в изоляторах в больнице Манилы.

WHO Representative in the Philippines Dr Rabi Abeyasinghe said: This is the first reported case outside of China. However, we need to keep in mind that he came from Wuhan, China. pic.twitter.com/0VH6PvLE42 — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

Смертельный китайский коронавирус: основное

Коронавирус, который вспыхнул в Китае продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 1 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерли 304 человека. Общее количество инфицированных – более 12 022 человек по всему миру. Выздоровели 243 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявили об эвакуации своих граждан из Китая.

Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

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