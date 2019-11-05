Загиб матки: как выявить и что делать
Некоторые пациентки живут с загибом матки всю жизнь, не испытывая никакого физической или физиологической боли. Однако, у некоторых пациенток последствия загиба матки могут быть серьезными.
Врач-гинеколог Алина Чернявская рассказала, что многие считают загиб матки патологией, но это не так.
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Если после гинекологического осмотра у вас обнаружили загиб матки, не спешите пугаться и верить тому, что такое положение влияет на сексуальную жизнь или тому, что теперь у вас будут проблемы с оплодотворением, а после полового акта придется стоять в позе "березка".
Потому что в действительности все перечисленное – мифом!
Врожденный загиб матки
Загиб шейки матки – это не заболевание, а состояние, при котором тело матки отклоняется относительно своей шейки и нормального анатомического расположения ее в малом тазу.
Подобное состояние может быть у женщины с рождения, а может быть причиной перенесенного воспалительного процесса.
Только существенный наклон матки вперед или назад считается отклонением и требует медицинского вмешательства.
Загиб матки или положение матки retroversio (т.е. назад) – является абсолютной нормой!
Врожденный загиб матки не представляет опасности, а является скорее особенностью женщины
Чаще всего загиб матки является врожденной анатомической особенностью, которая формируется еще в утробе и не требует коррекции.
Многие женщины узнают о загибе своей матки после обследования у гинеколога с использованием УЗИ. Некоторые даже вообще об этом не знают.
Никаких проблем с сексуальной, репродуктивной функцией по этой причине не может быть.
После родов загиб, скорее всего, исчезает.
Делать гинекологический массаж, обращаться за помощью к остеопату или бабке, которые "вправляют матку» – неуместно и опасно!
Патологический загиб матки
При подвижном типе этой патологии симптоматика может отсутствовать.
В случае развития фиксированного типа болезни симптомы загиба матки – характерные для болезни, которая и спровоцировала формирование маточного загиба.
Чаще всего это:
- ощущение тяжести внизу живота и в крестцовой области;
- болезненность там же;
- беловатые выделения;
- нарушение оварио-менструального цикла – нерегулярность менструаций, большое количество выделенной крови;
- боли во время полового сношения;
- запоры;
- частые позывы к мочеиспусканию.
Патологический загиб матки возникает в результате:
- воспалительных заболеваний (эндометриоз, аднексит);
- проведенных оперативных вмешательств (формирование спаек);
- слабость мышц малого таза;
- опухоли матки, яичников;
- заболевания кишечника.
При патологическом загибе тактика лечения определяется, исходя из причины.
Если патологический загиб матки наблюдается длительное время, то как следствие могут развиться следующие нарушения:
– опущение матки;
– выпадение матки.
Бесплодие развивается не непосредственно из-за загиба, а из-за болезней, которые его спровоцировали.
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