Загиб матки: как выявить и что делать

Некоторые пациентки живут с загибом матки всю жизнь, не испытывая никакого физической или физиологической боли. Однако, у некоторых пациенток последствия загиба матки могут быть серьезными.

Врач-гинеколог Алина Чернявская рассказала, что многие считают загиб матки патологией, но это не так.

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Если после гинекологического осмотра у вас обнаружили загиб матки, не спешите пугаться и верить тому, что такое положение влияет на сексуальную жизнь или тому, что теперь у вас будут проблемы с оплодотворением, а после полового акта придется стоять в позе "березка".

Потому что в действительности все перечисленное – мифом!

Врожденный загиб матки

Загиб матки – что это? Загиб шейки матки – это не заболевание, а состояние, при котором тело матки отклоняется относительно своей шейки и нормального анатомического расположения ее в малом тазу.



Подобное состояние может быть у женщины с рождения, а может быть причиной перенесенного воспалительного процесса. Только существенный наклон матки вперед или назад считается отклонением и требует медицинского вмешательства.

Загиб матки или положение матки retroversio (т.е. назад) – является абсолютной нормой!



Врожденный загиб матки не представляет опасности, а является скорее особенностью женщины

Чаще всего загиб матки является врожденной анатомической особенностью, которая формируется еще в утробе и не требует коррекции.

Многие женщины узнают о загибе своей матки после обследования у гинеколога с использованием УЗИ. Некоторые даже вообще об этом не знают.

Никаких проблем с сексуальной, репродуктивной функцией по этой причине не может быть.

После родов загиб, скорее всего, исчезает.

Делать гинекологический массаж, обращаться за помощью к остеопату или бабке, которые "вправляют матку» – неуместно и опасно!

Патологический загиб матки

Загиб матки – симптомы При подвижном типе этой патологии симптоматика может отсутствовать. В случае развития фиксированного типа болезни симптомы загиба матки – характерные для болезни, которая и спровоцировала формирование маточного загиба. Чаще всего это: ощущение тяжести внизу живота и в крестцовой области;

болезненность там же;

беловатые выделения;

нарушение оварио-менструального цикла – нерегулярность менструаций, большое количество выделенной крови;

боли во время полового сношения;

запоры;

частые позывы к мочеиспусканию.

Патологический загиб матки возникает в результате:

воспалительных заболеваний (эндометриоз, аднексит);

проведенных оперативных вмешательств (формирование спаек);

слабость мышц малого таза;

опухоли матки, яичников;

заболевания кишечника.

При патологическом загибе тактика лечения определяется, исходя из причины.

Если патологический загиб матки наблюдается длительное время, то как следствие могут развиться следующие нарушения:

– опущение матки;

– выпадение матки.

Бесплодие развивается не непосредственно из-за загиба, а из-за болезней, которые его спровоцировали.