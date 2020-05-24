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Загорание на солнце не спасет от коронавируса, – Минздрав

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Загорание на солнце не спасет от коронавируса, – Минздрав
Загорание на солнце не спасет от коронавируса, – Минздрав / Unsplash

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли миф о том, что загар якобы защищает от коронавируса COVID-19.

Об этом написала пресс-служба Минздрава на странице в Фейсбуке.

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В Министерстве отметили, что загорание на солнце не может защитить человека от коронавируса.

Если рядом с вами есть больной COVID-19 человек, защищаться от инфицирования надо с помощью социальной дистанции и личной гигиены.

Вирус ведет себя менее активно в сухом горячем воздухе. То есть сухая погода, отсутствие влаги и УФ губительно действуют на вирус. Однако он может потерять активность, но не исчезнуть,
– добавили в источнике.

Коронавирус и витамин D

Добавим, ранее ученые из Британии, Европы и США заявили, что утверждения о пользе витамина D при лечении коронавируса не подтверждаются адекватными исследованиями на людях.

Также ВОЗ сообщила, что влияние солнца или температуры выше 25 градусов не меняет способность к заражению возбудителя COVID-19.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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