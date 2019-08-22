Загрязненный воздух может вызвать ряд опасных болезней

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Загрязненный воздух может вызвать ряд опасных болезней
Загрязненный воздух может вызвать ряд опасных болезней / unsplash.com

Загрязненный воздух является объектом многих исследований. Ученые из университета Чикаго выяснили, что такой воздух может вызвать проблемы с психическим состоянием человека и тяжелые нервно-психические расстройства.

Это доказывает масштабное исследование, в ходе которого проанализировали 151 медицинскую карточку страховых компаний, пишет Daily Telegraph.

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Эту информацию они сопоставили с данными по качеству воздуха в штатах Америки по оценкам Агентства по охране окружающей среды.

Обнаружили, что у людей из штатов с худшим качеством воздуха риск развития биполярного расстройства возрастал на 27%. Загрязненный воздух на 6% увеличивал риск развития тяжелой депрессии.

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Исследование подтверждает: жизнь в особо загрязненных районах приводит к психическим расстройствам.

 
Биполярное расстройство – что это?

Це психічний розлад, що проявляється афективними станами: маніакальними (піднесенням) і депресивними (пригнічення).

Недавнее исследование ученых подтвердило, что загрязнение воздуха по негативному влиянию на организм человека можно сравнить с 20 выкуренными сигаретами.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Психология
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