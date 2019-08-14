Загрязненный воздух такой же опасный, как и пачка выкуренных сигарет

Загрязненный воздух по негативному воздействию на организм человека можно сравнить с вредом от курения, а в определенных случаях он даже превосходит последнее.

Ученые из Вашингтонского, Колумбийского и университета в Буффало следили за 771 человеком в возрасте от 45 до 84 лет из шести городов США, информирует JAMA.

Это важно: Выяснили новую опасность табачного дыма

За участниками ученые наблюдали в течение десяти лет.

По их данным, содержащиеся в атмосфере загрязненные вещества способствуют развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также целого ряда болезней, связанных с органами дыхания, обострению диабета, проявлению ожирения, развитию мужского бесплодия и многих других болезней.

ХОБЛ – что это? Это общее название группы болезней, для которых характерны устойчивые респираторные симптомы и ограничения проходимости дыхательных путей из-за патологических изменений в них и/или поражения альвеол. Последние обычно вызваны значительным негативным влиянием вредных частиц или газов. Заболевание существенно ограничивает нормальную жизнь пациента из-за кашля, постоянной прогрессирующей одышки и выделения мокроты. Главная причина развития ХОБЛ – табачный дым (в результате курения табака или вдыхания вторичного табачного дыма). Наиболее уязвимы для этой болезни во всем мире заядлые курильщики. У таких пациентов болезнь прогрессирует в девять раз быстрее, чем у тех, кто не курит.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.

В результате срок жизни людей в мегаполисах сокращается в среднем на 10-12 лет.

Так, загрязненный воздух влияет на человека так же, как и 20 и больше выкуренных сигарет в день.



Загрязненный воздух такой же вредный, как и 20 выкуренных сигарет

Специалисты отмечают, что ситуацию усугубляет и рост доли озона в атмосфере. Это может быть связано не с деятельностью человека, а с естественными процессами, вызванными глобальным потеплением. Как озон провоцирует развитие заболеваний – ученые планируют выяснить в ближайшее время.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.