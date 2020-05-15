Заявления об увеличении финансирования с 1 апреля и реальное увеличение– разные вещи,– Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что заявления медучреждений "вторички" об увеличении их финансирования с 1 апреля, готовности к реформе и реальное увеличение – это разные вещи.

Об этом Степанов заявил на утреннем брифинге 15 мая, пишет 24 канал.

Читайте также Минздрав позволило производство аппаратов ИВЛ, которые не только опасны, но и не являются аппаратами ИВЛ, – Супрун

Он добавил, что в Минздраве провели анализ, после которого они увидели "катастрофическую" картину: 332 медучреждений оказались на грани закрытия в связи с финансированием менее чем 50 процентов, также есть вероятность увольнения до 50 тысяч медработников.

Заявлять об увеличении и реальное увеличение – это разные вещи... Я считаю, что мы должны предоставить финансирование в условиях законодательства не меньше, чем на уровне 2019 года. В то же время в этом году увеличили ресурс на финансирование медицины, в частности, на вторичное жилье. Поэтому мы должны определиться с приоритетами и честно сказать украинцам, какие услуги в полном объеме мы можем покрыть,

– сказал Максим Степанов.

Степанов назвал тарифы, которые на бумаге все покрывают, "банальным обманом". Глава Минздрава отметил, что его цель – "создать так, чтобы тариф, например, на экстренную медицинскую помощь покрывал все полностью, а не делать так, что в результате этих тарифов в некоторых областях планируется сокращение до 30% бригад".

Кроме того, Максим Степанов сказал, что в Минздраве есть предложение о повышении с 1 июля зарплат для медицинских работников до 50%.

"Понятно, что для этого надо вносить изменения в госбюджет. Мы заканчиваем расчеты для утверждения с Минфином", – добавил он.

Что известно о возможном сворачивании реформы?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости внесения изменений в существующей модели медицинской реформы. А министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал изменения в финансировании медицинских учреждений с 1 июня.

Согласно плану, 1645 медицинских учреждений (99% от всех), которые заключили контракты с НСЗУ, должны были бы полностью перейти на финансирование по системе "деньги ходят за пациентом". Однако теперь существует риск отмены этих контрактов и возврата к старой системе – когда медицинские учреждения фактически получали деньги за койкоместа, несмотря на качество предоставляемых услуг и, соответственно, количество пациентов, желающих там их получать.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун подчеркнула, что благодаря медреформе в Украине пациенты имеют возможность получать действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а средства налогоплательщиков будут использоваться эффективно и "идут за пациентом" в те медучреждения и к тем врачам, которых выбирает сам пациент.

Пациент не должен быть принужден идти в больницу, в которой врачи не имеют соответствующей квалификации, где нельзя сделать необходимую диагностику, где делать операцию опасно. Ибо в таком случае — это не больница. Это просто здание. И так не должно быть,

– заявила бывшая глава МЗ Ульяна Супрун.



Как защититься от коронавируса / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.