Заканчиваются места: в киевской больнице готовят резервные койки для больных коронавирусом

В Александровской клинической больнице Киева готовят дополнительные места для больных коронавирусом. Главный врач больницы Людмила Антоненко уверяет, что карантин в Украине продолжили недаром, поскольку места в инфекционных отделениях уже заканчиваются.

По состоянию на 22 апреля в инфекционных отделениях Александровской больницы находились 88 пациентов, из которых 76 – с коронавирусом, рассказала Антоненко в своем фейсбуке.

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У нас 80 человек с пневмонией, а 6 из них – в реанимации. Все на кислородной поддержке, но к приборам ИВЛ не подключен никто. Только за выходные у нас умерли двое пациентов с коронавирусом. Выражаю соболезнования родным и близким,

– отметила врач.

Она отметила, что несмотря на обманчивое ощущение, будто эпидемия теряет обороты, которое распространяется в последнее время, угроза до сих пор никуда не исчезла.

"Невысокие цифры больных коронавирусом в Киеве и по Украине являются заслугой каждого, кто придерживается карантина, заслугой как руководства государства, так и ответственностью местных властей. Я вас уверяю: цифры могли бы быть не меньшими, чем в Италии, Китае и США", – заявила Людмила Антоненко.

Что известно о коронавирусе в Киеве?По состоянию на 23 апреля в Киеве подтвердили 1 тысячу 59 случаев заболевания коронавирусом. 19 человек в столице в результате болезни умерли, но 39 уже смогли выздороветь.



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