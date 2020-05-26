На Закарпатье из-за вспышки COVID-19 закрыли еще одно село

На Закарпатье из-за вспышки коронавируса закрыли село Липча, что в Хустском районе. Сейчас в селе 8 инфицированных, 67 контактных лиц и по меньшей мере 10 человек с симптомами заболевания.

Из-за вспышки в селе устанавливают блок-пост, сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя аппарата Хустской РГА Виталину Петровскую.

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Кроме того, на православный праздник Вознесение 28 мая в соседнем селе храмовый праздник. Следовательно, КПП будет контролировать движение граждан в пределах этих населенных пунктов, чтобы остановить распространение коронавируса.

Улицы села Липча и места массового пребывания людей продезинфицируют. Зато Госпродпотребслужба проверит на соблюдение ограничений торговые точки. Кроме того, на территории села запретили проводить богослужения с участием граждан в храмах или на территории населенного пункта.

По состоянию на 26 мая, в этом населенном пункте коронавирус подтвердили у 8 человек. Эпидемиологи определили, что с больными контактировали 67 человек и сейчас все они находятся на самоизоляции. У 10 человек появились симптомы COVID-19 – у них отобрали образцы для проведения ПЦР-теста.