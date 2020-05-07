Рада приняла законопроект о страховании медиков COVID-19: что он предусматривает

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей. За закон проголосовали 340 депутатов.

Инициаторами законопроекта № 3376-1 стали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, а также Вадим Рабинович из ОПЗЖ.

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Что меняет закон и какую помощь будут получать врачи

Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.

В случае получения группы инвалидности для медработника из-за заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен .

. Выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса будут составлять 1,5 миллиона гривен.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уточнил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.

Ведь мы с вами знаем, что 90% заболевших COVID-19 переносит его или бессимптомно, либо без последствий,

– сказал Радуцкий.

По его словам, в стабилизационном фонде есть деньги для страховых выплат медикам, которые заболели коронавирусом.

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