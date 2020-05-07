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Рада приняла законопроект о страховании медиков COVID-19: что он предусматривает

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Закон о страховании медиков №3376-1 – что он предусматривает
Что предусматривает новый закон о страховании медиков

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей. За закон проголосовали 340 депутатов.

Инициаторами законопроекта № 3376-1 стали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, а также Вадим Рабинович из ОПЗЖ.

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Что меняет закон и какую помощь будут получать врачи

  • Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.
  • В случае получения группы инвалидности для медработника из-за заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен.
  • Выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса будут составлять 1,5 миллиона гривен.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уточнил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.

Ведь мы с вами знаем, что 90% заболевших COVID-19 переносит его или бессимптомно, либо без последствий,
– сказал Радуцкий.

По его словам, в стабилизационном фонде есть деньги для страховых выплат медикам, которые заболели коронавирусом.

Что известно о зарплатах медиков во время COVID-19

  • Из-за вспышки коронавируса в Украине правительство пообещало доплаты врачам, которые лечат больных.
  • В марте медикам насчитали прибавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому она была не такой значимой, как обещали.
  • Но уже в апреле врачи должны были получить надбавку ко всей зарплате, которая учитывает стаж. Соответственно она должна быть больше, чем в марте.
  • Однако вместо обещанных доплат за апрель, некоторые врачи получили зарплаты даже меньше, чем в предыдущие месяцы. Поэтому в разных городах медики вышли на протест.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что правительство перевело деньги еще в середине апреля, поэтому ответственным за задержку доплат являются местные власти.
Автор: Эмал Наби
Теги: Лечение Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Медицина Верховная Рада
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