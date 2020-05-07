Рада приняла законопроект о страховании медиков COVID-19: что он предусматривает
Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей. За закон проголосовали 340 депутатов.
Инициаторами законопроекта № 3376-1 стали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, а также Вадим Рабинович из ОПЗЖ.
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Что меняет закон и какую помощь будут получать врачи
- Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.
- В случае получения группы инвалидности для медработника из-за заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 600 тысяч гривен.
- Выплаты семье медработника в случае его смерти от коронавируса будут составлять 1,5 миллиона гривен.
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уточнил, что выплаты будут происходить только в том случае, если у медработников будут осложнения от COVID-19.
Ведь мы с вами знаем, что 90% заболевших COVID-19 переносит его или бессимптомно, либо без последствий,
– сказал Радуцкий.
По его словам, в стабилизационном фонде есть деньги для страховых выплат медикам, которые заболели коронавирусом.
Что известно о зарплатах медиков во время COVID-19
- Из-за вспышки коронавируса в Украине правительство пообещало доплаты врачам, которые лечат больных.
- В марте медикам насчитали прибавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому она была не такой значимой, как обещали.
- Но уже в апреле врачи должны были получить надбавку ко всей зарплате, которая учитывает стаж. Соответственно она должна быть больше, чем в марте.
- Однако вместо обещанных доплат за апрель, некоторые врачи получили зарплаты даже меньше, чем в предыдущие месяцы. Поэтому в разных городах медики вышли на протест.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что правительство перевело деньги еще в середине апреля, поэтому ответственным за задержку доплат являются местные власти.