Закрытие школ уменьшает разрастание вспышки COVID-19 на 40-60%, – исследование

Кое-кто считает, что дети не могут передавать коронавирус и имеют меньше шансов им заразиться. До этого момента было мало исследований на эту тему, но ученые с разных уголков мира опубликовали новые данные.

Журналисты The New York Times обнародовали ряд новых исследований о передаче коронавируса среди детей, а 24 канал выбрал ключевые выводы.

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Первое исследование опубликовано в журнале Science. Исследователи опубликовали данные из двух китайских городов – Уханя и Шанхая.

Ученые обнаружили, что во время карантина дети имели втрое меньше рисков заболеть, чем взрослые. Но после того, как школы открылись, у детей возникло примерно в три раза больше контактов, чем у взрослых, и втрое больше шансов подхватить вирус.

На основе своих данных исследователи подсчитали, что закрытие школ может уменьшить всплеск коронавируса примерно на 40-60%, вследствие чего замедлить ход эпидемии.

Второе исследование группы немецких исследователей было несколько полнее. Команда обнаружила, что дети имеют совершенно такие же риски заразиться, как и взрослые.

Напомним, что в некоторых европейских школах решили возобновить обучение и открыть школы ввиду предположения, что дети реже переносят и передают коронавирус.

К примеру, главный инфекционист Швейцарии Даниэль Кох считает маловероятным то, что дети до 10 лет могут заразиться коронавирусом и передавать его. Следовательно, пожилым людям разрешили контактировать с детьми до десятилетнего возраста.

Таким мнениям поспособствовало одно из исследований Нидерландских ученых. Впрочем, эксперты отмечают, что во время исследования не проводилось массовое тестирование, а исследователи учитывали почему-то только симптоматические случаи, которые, как известно, чаще всего бывают у взрослых.

Эксперты отмечают, что в случае ошибочности этого предположения, преждевременное решение открыть школы может нести за собой катастрофические последствия.

Все эксперты согласились в одном: правительства должны вести активные дискуссии о том, как начать открытие школ. К примеру, чтобы уменьшить количество контактов детей, учащихся можно разбить на группы, которые будут посещать школы в разные дни. В то же время в учреждении необходимо ввести социальную дистанцию и запретить ученикам собираться в группы, а столы в классах можно разместить на расстоянии 1,8 метра.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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