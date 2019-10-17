Закупка лекарств правительством оставит 80% пациентов с гепатитом в без лечения, – Супрун
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун говорит о нерациональности использования средств, что выделили на закупку препаратов на 2020 год.
"Дать шанс на здоровую и полноценную жизнь одному пациенту или тридцати?", – риторически спрашивает Ульяна Супрун.
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Супрун рассказала, что советница министра здравоохранения Ольга Голубовская продолжает убеждать в необходимости включения в закупки на 2020 год дорогих препаратов для лечения вирусного гепатита С, таких как: Омбитасвир / Паритапревир / Ритонавир и Дасабувир (3D-режим).
Известно, что в этом году собраны заявки из регионов — и 57% всего бюджета 2019 года будет потрачено на закупку дорогих препаратов, которыми можно пролечить лишь 710 пациентов. За остальной бюджет будут закуплені лекарства для 14 258 пациентов.
Такое разделение является нерациональным использованием средств. Особенно, если брать во внимание, что производит эти дорогие лекарства компания, от которой Ольга Голубовская задекларировала гонорар.
При поддержке ВОЗ и CDA установлено, что для преодоления проблемы гепатита С ежегодно необходимо лечить около 60 тысяч пациентов. Обеспечить это без мер, направленных на эффективное использование имеющихся ресурсов, пока невозможно.
Поэтому единственной взвешенной позицией является отказ от закупки 3D-режима в 2020 году. Это позволит вылечить вдвое больше пациентов.
В этом году поставлен 621 курс 3D-режима и 710 курсов будут закуплены за средства 2019 года. Это даст возможность пролечить всех пациентов с почечной недостаточностью и предыдущим неуспешным опытом лечения, которые требуют срочного лечения.
То есть никто не оставляет пациентов без необходимых препаратов, речь идет лишь о том, чтобы остановить нерациональное использование средств.
Правительство не должно допустить того, чтобы более 80% пациентов с гепатитом С остались без эффективного лечения.
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