На закупку "скорых" в Украине будет выделен миллиард гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что будет выделен почти 1 миллиард гривен на закупку автомобилей "Скорой помощи".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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Также Шмыгаль сообщил, что за март правительство осуществило уже все выплаты и за апрель выплаты пойдут через Национальную службу здоровья Украины через договоры с медицинскими учреждениями.

По состоянию на вчера фактически 90% договоров подписано, а по экстренной медицине – все 100% договоров. Поэтому в будущем выплаты должны быть своевременными,

– добавил он.

Добавим, что премьер-министр приехал с визитом в Белоцерковскую станцию экстренной медицинской помощи в четверг, 28 мая. В рабочей поездке его сопровождали глава Минздрава Максим Степанов, председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин и мэр Белой Церкви Геннадий Дик.