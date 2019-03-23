Как женщинам замедлить процесс старения: неожиданные выводы ученых

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Рождение детей замедляет старение женщины
Рождение детей замедляет старение женщины / Фото из открытых источников

Каждая женщина мечтает подольше оставаться красивой, молодой и с подтянутой кожей. Однако, старение – естественный процесс, который нельзя остановить, лишь замедлить. Так, залогом женской долгой молодости могут быть дети.

Исследователи из канадского Университета Саймона Фрейзера утверждают, что чем больше детей родила женщина, тем медленнее в ее организме протекают процессы старения, пишет Daily Mail.

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Ученые провели исследование среди 75 женщин. Они установили, что у представительниц прекрасного пола, которые имеют больше детей, теломеры – участки на конечностях хромосомы ДНК – длиннее. Именно они отвечают за износ клеток в организме.

Такая причина может быть вызвана повышенным уровнем эстрогена. Он выделяется во время беременности и служит антиоксидантом, который защищает клетки от старения.

via GIPHY

 

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Дети Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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