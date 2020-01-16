Создали белок, который укрепляет мышцы без тренировок
Все знают, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, необходимы регулярные физические нагрузки. Впрочем, ученые предлагают новый способ и уверяют, что здоровье мышц можно поддерживать даже без занятий спортом.
Исследователи из университета Мичигана обнаружили белок, который может имитировать эффект от спорта даже без физической нагрузки.
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Белок сестрин, который накапливается в мышцах после физических упражнений, стал объектом исследования ученых.
Как проходило исследование
Во время экспериментов на дрозофилах ученые изучили обычных мух, которых заставили "бегать" по пробирке в течение трех недель, вторая группа мух имела мутацию, которая нарушала выработки сестрина.
Ученые отметили, что за две недели тренировок выносливость обычных дрозифил увеличилась, а у мушек с мутацией показатели не улучшились.
В следующем эксперименте исследователи повысили экспрессию сестрина в мышцах обычных мух, которых не подвергали тренировкам. Такая манипуляция позволила достичь лучшего результата даже без упражнений.
Прием белка позволит укреплять мышцы без занятий спортом / Фото: Unsplash
Сейчас ученые работают над поиском низкомолекулярных модуляторов белка, которые будут эффективными для людей.
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