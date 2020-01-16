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Создали белок, который укрепляет мышцы без тренировок

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Белок способен укрепить мышцы без упражнений / unsplash.com

Все знают, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, необходимы регулярные физические нагрузки. Впрочем, ученые предлагают новый способ и уверяют, что здоровье мышц можно поддерживать даже без занятий спортом.

Исследователи из университета Мичигана обнаружили белок, который может имитировать эффект от спорта даже без физической нагрузки.

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Белок сестрин, который накапливается в мышцах после физических упражнений, стал объектом исследования ученых.

Как проходило исследование

Во время экспериментов на дрозофилах ученые изучили обычных мух, которых заставили "бегать" по пробирке в течение трех недель, вторая группа мух имела мутацию, которая нарушала выработки сестрина.

Ученые отметили, что за две недели тренировок выносливость обычных дрозифил увеличилась, а у мушек с мутацией показатели не улучшились.

В следующем эксперименте исследователи повысили экспрессию сестрина в мышцах обычных мух, которых не подвергали тренировкам. Такая манипуляция позволила достичь лучшего результата даже без упражнений.


Прием белка позволит укреплять мышцы без занятий спортом / Фото: Unsplash

Сейчас ученые работают над поиском низкомолекулярных модуляторов белка, которые будут эффективными для людей.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Спорт Здоровье Новости Здоровье исследования Медицина
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