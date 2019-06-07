Замершая беременность: причины и как распознать

Замершая беременность – та, при которой наблюдается внезапное прекращение развития плода и его гибели, но выкидыша нет.

Женщина долгое время вообще может не подозревать, что она уже не выносит этого ребенка. Проявлений самопроизвольного аборта нет до определенного времени, рассказал гинеколог Ренат Луценко.

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Беременность может замереть на любой недели, но в большинстве случаев эта патология встречается в первые 3 месяца вынашивания. Замирание беременности – один из вариантов невынашивания. Оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матке и там начинается развитие эмбриона, а затем резко прекращается



Замершая беременность чаще всего возникает из–за неправильных ген

Причины замершей беременности

Аномалии генов и хромосом – одна из самых частых причин. У эмбриона может быть нездоровый ген или лишняя хромосома, поэтому пороков развития в первом триместре уже становится так много, что он не может дальше развиваться.

Инфекции

В основном причина инфекционного замирания может быть в ТОРЧ-инфекции (передаются от матери к ребенку:

- токсоплазмоз;

- краснуха;

- цитомегаловирус;

- герпес.

Но не нужно забывать и о половых инфекциях, которые становятся причинами замершей беременности:

- хламидии;

- гонококки и т.д.

Обычная простуда в первые 3 месяца беременности также может привести к замиранию беременности при высокой температуре.

Нарушение баланса гормонов

Нехватка прогестерона;

Дисбаланс гормонов щитовидной железы и т.д.

Вредные привычки могут вызвать замершую беременность

Аутоиммунное заболевание

Неправильный образ жизни отца. Сюда относятся следующие факторы:

- вредные привычки;

- вредная работа;

- неправильное питание или голодание;

- побочные действия лекарственных средств.

У женщин от 35 лет шансов выносить здорового ребенка гораздо меньше, чем у женщин от 25-30 лет. Чем старше возраст роженицы, тем выше риск выкидыша.

Симптомы замершей беременности

Пропадают признаки беременности в первые три месяца вынашивания (нет тошноты, рвоты, нормальная реакция на запахи).

Молочные железы стали мягковаты, нет напряженности которая была до замирания плода. Но нужно помнить, что раннего токсикоза может и не быть.

Если зародыш, который перестал развиваться, будет находиться в матке матери 3-4 недели и больше то он начинает разлагаться, появляется интоксикационный синдром: недомогание, слабость, повышение температуры. Токсины, в результате разложения мертвого эмбриона, будут попадать в кровь женщины.

Если беременность замерла на 4, 5 или 6 месяцев, то беременная почувствует, что плод перестал шевелиться. Если он будет в матке еще 2-6 недель, то начнется симптоматика самопроизвольного аборта: ноющие боли в нижних отделах живота, боли, отдающие в поясницу, выделения темных оттенков.

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